Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
    В Узбекистане патриарх Кирилл приложился к мощам пророка Даниила. Узбекистан, ислам, патриарх, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Узбекистане патриарх Кирилл приложился к мощам пророка Даниила

    В Узбекистане патриарх Кирилл приложился к мощам пророка Даниила

    комментировать
    В Узбекистане патриарх Кирилл приложился к мощам пророка Даниила

    В Узбекистане патриарх Кирилл приложился к мощам пророка Даниила

    В Узбекистане патриарх Кирилл приложился к мощам пророка Даниила

      В Самарканде патриарх Кирилл сегодня помолился перед гробницей библейского пророка Даниила и приложился к его мощам. Предстоятель Русской православной церкви находится в Узбекистане с первосвятительским визитом. Накануне он отметил, что отношения между мусульманами и православными, второй по численности конфессии в стране, за последние годы качественно изменились.

      Прах пророка Даниила в Самарканд из Ирана привез Тамерлан шесть веков назад. Великий завоеватель возвращался из похода. Если верить легенде, лошадь, на которой везли останки пророка, остановилась, в том месте Тамерлан и решил похоронить пророка здесь. Предание гласит, что там, где лошадь ударила копытом в землю, забил родник, который считают целебным.

      Патриарх Кирилл приехал сюда, чтобы прикоснуться к великой культуре Узбекистана. Пророк Даниил — один из великих пророков, автор книги Даниила. Его почитают христиане, иудеи и мусульмане. Считается, что он сыграл ключевую роль в распространении ислама в этих землях.

      Мавзолей пророка Даниила, как и архитектурные и археологические памятники Самарканда, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для верующих это святые места. Даже местные школьники с особым почтением говорят о мавзолее пророка Даниила и святом источнике. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru