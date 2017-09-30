В Узбекистане патриарх Кирилл приложился к мощам пророка Даниила

В Самарканде патриарх Кирилл сегодня помолился перед гробницей библейского пророка Даниила и приложился к его мощам. Предстоятель Русской православной церкви находится в Узбекистане с первосвятительским визитом. Накануне он отметил, что отношения между мусульманами и православными, второй по численности конфессии в стране, за последние годы качественно изменились.

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Прах пророка Даниила в Самарканд из Ирана привез Тамерлан шесть веков назад. Великий завоеватель возвращался из похода. Если верить легенде, лошадь, на которой везли останки пророка, остановилась, в том месте Тамерлан и решил похоронить пророка здесь. Предание гласит, что там, где лошадь ударила копытом в землю, забил родник, который считают целебным.



Патриарх Кирилл приехал сюда, чтобы прикоснуться к великой культуре Узбекистана. Пророк Даниил — один из великих пророков, автор книги Даниила. Его почитают христиане, иудеи и мусульмане. Считается, что он сыграл ключевую роль в распространении ислама в этих землях.



Мавзолей пророка Даниила, как и архитектурные и археологические памятники Самарканда, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для верующих это святые места. Даже местные школьники с особым почтением говорят о мавзолее пророка Даниила и святом источнике. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.