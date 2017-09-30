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    В Якутии автомобиль опрокинулся в реку, есть погибшие

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    В Якутии автомобиль опрокинулся в реку, есть погибшие

    В Якутии автомобиль опрокинулся в реку, есть погибшие

    В ДТП на федеральной трассе «Вилюй» погибли четыре человека, в том числе двое детей.

    Смертельное ДТП произошло в Верхевилюйском районе в Якутии. Там автомобиль сначала слетел в кювет, а после опрокинулся в реку. В машине находились семь человек, включая троих детей.

    В результате аварии погибли двое взрослых и двое детей. Их тела уже подняли из воды. Еще троих человек, в том числе ребенка, удалось спасти, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

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