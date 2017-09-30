Умерла актриса «Табакерки» Наталия Журавлёва

В Москве на
80-м году жизни скончалась старейшая актриса театра Табакова Наталия Журавлёва.
О смерти заслуженной артистки России Наталии Журавлёвой сообщили ТАСС в пресс-службе Театра под руководством Олега Табакова.
Из сообщения пресс-службы театра: «Скончалась наша дорогая и любимая Наталия Дмитриевна Журавлева. Не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы. Театр Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны».
Журавлёвой было 79 лет. В «Табакерке» она играла с 1995 года. Она известна ролями в спектаклях по произведениям русских и зарубежных классиков. Кроме того, она вела курс по сценической речи в Школе-студии МХАТ.
Из сообщения пресс-службы театра: «Скончалась наша дорогая и любимая Наталия Дмитриевна Журавлева. Не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы. Театр Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны».
Журавлёвой было 79 лет. В «Табакерке» она играла с 1995 года. Она известна ролями в спектаклях по произведениям русских и зарубежных классиков. Кроме того, она вела курс по сценической речи в Школе-студии МХАТ.
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