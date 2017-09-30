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    Умерла актриса «Табакерки» Наталия Журавлёва

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    Умерла актриса «Табакерки» Наталия Журавлёва

    Умерла актриса «Табакерки» Наталия Журавлёва

    Умерла актриса «Табакерки» Наталия Журавлёва
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • В Москве на 80-м году жизни скончалась старейшая актриса театра Табакова Наталия Журавлёва.

    О смерти заслуженной артистки России Наталии Журавлёвой сообщили ТАСС в пресс-службе Театра под руководством Олега Табакова.

    Из сообщения пресс-службы театра: «Скончалась наша дорогая и любимая Наталия Дмитриевна Журавлева. Не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы. Театр Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны».

    Журавлёвой было 79 лет. В «Табакерке» она играла с 1995 года. Она известна ролями в спектаклях по произведениям русских и зарубежных классиков. Кроме того, она вела курс по сценической речи в Школе-студии МХАТ.

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