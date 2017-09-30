«При разводе он делил соль и варенье»: Маргарита Суханкина вспомнила неудачные браки

Певица Маргарита Суханкина в студии программы «Секрет на миллион» откровенно рассказала о неудачных попытках устроить личную жизнь, позднем материнстве и угрозах, которые ей поступали.

Зрители, привыкшие видеть Суханкину с лучезарной улыбкой на лице, узнали о выпавших на ее долю тяжелых испытаниях, скандальных расставаниях с мужчинами и самом скупом человеке, которого когда-либо доводилось встречать певице.



Маргарита Суханкина, которую называли золотым голосом «Миража», поступила в консерваторию третьего раза и закончила ее с красным дипломом. Одним из ярких детских воспоминаний стали пирожные с клубникой, которыми маленькая Рита лакомилась на гастролях в Японии, куда поехала с детским хором. Мальчик Дима, в которого певица в детстве была влюблена и ласково называла Димасиком, пришел в студию и сообщил, что чувство будущей эстрадной дивы было взаимным.



О том, как голосом Суханкиной пела группа «Мираж», знает вся страна. Участницы группы получили деньги известность, а настоящая исполнительница хитов оставалась в тени. Когда уже группа «Мираж» перестал быть как таковым проектом, Суханкина и Гулькиной на сцене исполнила одну из известных песен коллектива.



После этого выступления на Суханкину напал неизвестный. Злоумышленник ударил певицу головой об асфальт, забрал чемодан с концертными костюмами и ключи от квартиры. Накануне этого инцидента певице поступил звонок, незнакомый голос предупредил, что на сцену ей выходить не стоит. Обидчик до сих пор не найден и не наказан.



Продюсера Андрея Летягина исполнительница назвала самым скупым мужчиной, которого ей только доводилось встречать. По словам Суханкиной, сейчас Летягин в бегах, вероятно, скрывается от долгов, потому что занимал он часто и много. Именно этот человек был героем от начала до конца придуманной истории о готовящемся пятом замужестве. Приемные дети певицы пришли в студию, обняли маму и рассказали ведущей Лере Кудрявцевой о воспитательных методах строгой мамы. и ее строгости.



Суханкина призналась, что испытывала страх одиночества. Ее третий супруг появился сразу после второго развода. В тот период жизни певицу посещали мысли, что она уже никому не нужна. Со свекровью отношения не сложились, с мужем тоже разладились. Раздел семейного, но не совместно нажитого имущества проходил весьма оригинально.



Маргарита Суханкина, певица: «Он делил все, вплоть до соли. Все делил пополам — замороженную рыбу из холодильника, варенье. Я ему говорю: вот тебе сумки, возьми все, что считаешь нужным».



Главную семейную тайну Суханкина раскрыть отказалась. Вскрыв конверт, певица протянула его к свече и сожгла.