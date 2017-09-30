Источник: СК отпустил жену полковника-миллиардера Захарченко

Следственный комитет отозвал ходатайство о заключении под стражу жены полковника Захарченко Пестриковой. Она была задержана по подозрению в мошенничестве.
Следственный комитет отпустил из изолятора гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову. Решения о заключении ее под стражу принято не было, так как СК отозвал соответствующее ходатайство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Источник: «Пестрикова отпущена из ИВС в связи с истечением срока ее задержания».
Пестрикова была задержана в четверг в Самаре и доставлена в Москву. Женщина собиралась улететь на Кипр. Пестрикову подозревают в попытке похитить у знакомой Лилии Горшковой, считавшейся подругой семьи, 16 миллионов долларов. Эти деньги ранее были арестованы в рамках дела Дмитрия Захарченко.
Полковник Захарченко обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными — 9 млрд рублей. Происхождение этих денег он объяснить не смог.
Источник: «Пестрикова отпущена из ИВС в связи с истечением срока ее задержания».
Пестрикова была задержана в четверг в Самаре и доставлена в Москву. Женщина собиралась улететь на Кипр. Пестрикову подозревают в попытке похитить у знакомой Лилии Горшковой, считавшейся подругой семьи, 16 миллионов долларов. Эти деньги ранее были арестованы в рамках дела Дмитрия Захарченко.
Полковник Захарченко обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными — 9 млрд рублей. Происхождение этих денег он объяснить не смог.
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