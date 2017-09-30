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    Источник: СК отпустил жену полковника-миллиардера Захарченко

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    • Фото: stuki-druki.com
    Источник: СК отпустил жену <nobr>полковника-миллиардера</nobr> Захарченко

    Источник: СК отпустил жену полковника-миллиардера Захарченко

    Источник: СК отпустил жену <nobr>полковника-миллиардера</nobr> Захарченко
  • Фото: stuki-druki.com

    • Следственный комитет отозвал ходатайство о заключении под стражу жены полковника Захарченко Пестриковой. Она была задержана по подозрению в мошенничестве.

    Следственный комитет отпустил из изолятора гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову. Решения о заключении ее под стражу принято не было, так как СК отозвал соответствующее ходатайство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Источник: «Пестрикова отпущена из ИВС в связи с истечением срока ее задержания».

    Пестрикова была задержана в четверг в Самаре и доставлена в Москву. Женщина собиралась улететь на Кипр. Пестрикову подозревают в попытке похитить у знакомой Лилии Горшковой, считавшейся подругой семьи, 16 миллионов долларов. Эти деньги ранее были арестованы в рамках дела Дмитрия Захарченко.

    смотретьПротив полковника Захарченко завели новое дело о взятках
    Против полковника Захарченко завели новое дело о взятках
    Полковник Захарченко обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными — 9 млрд рублей. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

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