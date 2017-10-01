Минус 25 кг за 3 месяца: Полина Гагарина раскрыла секрет похудения

Популярная певица Полина Гагарина всего за 3 месяца избавилась от 25 килограммов. Своего тренера по фитнесу звезда называет «самым настоящим садистом».
Совсем недавно Полина Гагарина скрывала свои формы под балахонами и оправдывалась, что после рождения дочери никак не может вернуть себе прежние 53 килограмма. Сейчас артистка уже не втягивает живот и отлично смотрится в обтягивающем платье-футляре с открытыми плечами и спиной.
После кормления грудью звезда наняла личного тренера. Он 3 раза в неделю приезжает к Гагариной домой и выжимает из нее все соки. Интенсивная разминка убирает лишние складки на животе и боках, а махи назад с сопротивлением избавляют от целлюлита и подтягивает ягодицы.
Сейчас Полина Гагарина в идеальной форме, а у тренера уже чешутся руки при виде других знаменитых мам шоу-бизнеса. У него работы непочатый край! Ксения Собчак родила сына Платона почти год назад, а проблемы с фигурой остались. Фитнес-инструктор оценил проблемные ее зоны и посоветовал подтянуть руки, живот, бедра и ноги.
Сама Ксения Собчак по поводу пары-тройки лишних килограммов совершенно не комплексует. Свои фото в купальнике со всеми проблемными зонами она выкладывает в соцсети на радость врагам. Примерная мать и жена Собчак не скрывает, что соскучилась по скандалам, пусть даже из-за лишнего веса.
Фигура Анны Седоковой после рождения сына до сих пор в размере плюс. Чтобы без стеснения открывать руки и носить облегающие платья, тренер советует певице взяться за штангу. Анастасия Стоцкая и без тренера понимает, что до идеала ей еще худеть и худеть. Как выяснила программа «Ты не поверишь!», далеко не у всех знаменитостей хватает силы воли на спорт и диеты, некоторым проще лечь под нож и убрать все лишнее.
После кормления грудью звезда наняла личного тренера. Он 3 раза в неделю приезжает к Гагариной домой и выжимает из нее все соки. Интенсивная разминка убирает лишние складки на животе и боках, а махи назад с сопротивлением избавляют от целлюлита и подтягивает ягодицы.
Сейчас Полина Гагарина в идеальной форме, а у тренера уже чешутся руки при виде других знаменитых мам шоу-бизнеса. У него работы непочатый край! Ксения Собчак родила сына Платона почти год назад, а проблемы с фигурой остались. Фитнес-инструктор оценил проблемные ее зоны и посоветовал подтянуть руки, живот, бедра и ноги.
Сама Ксения Собчак по поводу пары-тройки лишних килограммов совершенно не комплексует. Свои фото в купальнике со всеми проблемными зонами она выкладывает в соцсети на радость врагам. Примерная мать и жена Собчак не скрывает, что соскучилась по скандалам, пусть даже из-за лишнего веса.
Фигура Анны Седоковой после рождения сына до сих пор в размере плюс. Чтобы без стеснения открывать руки и носить облегающие платья, тренер советует певице взяться за штангу. Анастасия Стоцкая и без тренера понимает, что до идеала ей еще худеть и худеть. Как выяснила программа «Ты не поверишь!», далеко не у всех знаменитостей хватает силы воли на спорт и диеты, некоторым проще лечь под нож и убрать все лишнее.
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