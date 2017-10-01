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    «Выглядит как мальчик»: звезды оценили формы Бузовой в откровенном наряде. знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Выглядит как мальчик»: звезды оценили формы Бузовой в откровенном наряде

    «Выглядит как мальчик»: звезды оценили формы Бузовой в откровенном наряде

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    «Выглядит как мальчик»: звезды оценили формы Бузовой в откровенном наряде

    «Выглядит как мальчик»: звезды оценили формы Бузовой в откровенном наряде

    «Выглядит как мальчик»: звезды оценили формы Бузовой в откровенном наряде

      Смелые прозрачные наряды Ольги Бузовой и ее поведение перед фотокамерами шокировали женскую половину шоу-бизнеса. Ирина Безрукова, Любовь Казарновская, Алика Смехова и Эвелина Блёданс с трудом подбирали слова, чтобы выразить отношение к выходкам телеведущей.

      Бузова вышла в свет в прозрачном комбинезоне, под которым видны черные стринги, а кружевные вставки едва прикрывали голую грудь. Изумленных взглядов звезде оказалось мало, под вспышками фотокамер она устроила настоящее эротическое шоу — гладила себя по бедрам, складывала губы «уточкой» и поворачивалась спиной, чтобы все могли оценить ее вид сзади.

      Алика Смехова триумфального шествия Бузовой вживую не видела, а на записи не сразу ее узнала. Актриса помнит Бузову нежной блондинкой в телестройке, а о том, что Ольга с недавних пор еще и певица, Смехова слышит впервые. По мнению артистки, теледива жаждет славы и своим откровенным нарядом напоминает о себе.

      Оперная певица Любовь Казарновская, глядя на прелести Ольги, тяжко вздохнула.

      Любовь Казарновская, оперная певица: «Когда нечем взять, когда нет главного, настоящего, а именно суперпрофессионализма, начинаются всякие, как говорил мой педагог, ухищрения злобы».

      Эвелина Блёданс — признанный секс-символ. Против голого тела она ничего не имеет, но советует Ольге Бузовой тщательней подбирать гардероб. По мнению Блёданс, бюсту теледивы явно не хватает объема.

      Эвелина Блёданс, актриса: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Во-первых, у девушки маленькая грудь. И она выглядит фактически как мальчик».

      Обнажаться на публике Бузовой нравится. Недавно она произвела фурор, появившись в костюме русалки: голые ноги, прозрачная ткань, грудь прикрыта стразами, на интимном месте только ракушка и ничего больше.

      Актриса Ирина Безрукова уверена, что своим голым телом теледива пытается привлечь к себе внимание. Коллеги переживают за нее, ведь Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым никак не может устроить личную жизнь. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»

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