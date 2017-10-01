Сплошная экономия: куда многодетные звезды вкладывают материнский капитал

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шоу-бизнесе многодетность вошла в моду. Материнский капитал получают не все звезды, так как многие просто не хотят заниматься сбором бумаг. Те, кто все же оформил выплату, находят деньгам применение.
Гордое звание мамы троих детей Алсу заслужила год назад, родив мужу-бизнесмену Яну Абрамову сына. Папа-банкир любимым отпрыскам ни в чем не отказывает, поэтому о положенных 450 тысячах за третьего ребенка певица и думать забыла.
Алсу, певица: «Нет, еще не получала. Нужно заняться этим!»
Собирать справки Алсу некогда. По годовалому Рафаэлю, 9-летней Микелле и 11-летней Сафине она скучает даже на сцене и каждую свободную минуту отдает детям.
Михаил Пореченков тоже все время в разъездах, но от помощи государства не отказывается. Пока он снимается в кино и ходит на премьеры со средней дочерью Марией, всю работу по сбору документов делает жена.
Михаил Пореченков, актер: «Моя супруга получала материнский капитал. Получить его было нетрудно. Она сделала это быстро и даже без моей помощи! Без лица, как сказать, она пришла и получила. Все нормально».
Пореченков советует коллегам присмотреться к списку льгот для многодетных родителей. От второго брака с художницей Ольгой у него, помимо дочери, еще и двое сыновей — 14-летний Михаил и 7-летний Пётр. И в год Пореченков экономит приличную сумму на общественном транспорте, парковке автомобиля, перелетах по стране и билетах на поездах и электричке. Материнскому капиталу в семье тоже нашли применение — заплатили за частную школу старшего сына.
У бывшего кавээнщика Андрея Рожкова третий сын появился меньше 2 лет назад, к этому моменту сумма материнского капитала успела подрасти почти на 100 тысяч.
Андрей Рожков, шоумен: «Надо просто сказать: жена, сходи и получи материнский капитал. Жена идет и получает! В собес куда-то ходят, там что-то оформляют, какие-то документы. Мы получили 300 с чем-то тысяч».
С появлением сына звездному семейству Рожковых стало тесно в квартире. Чтобы у 13-летнего Семёна, 8-летнего Пети и годовалого Макара появились свои комнаты, материнский капитал вложили в новый загородный коттедж. Звездная пара Крюковых после 4 лет совместной жизни всерьез подумывает о пополнении. Племянник Бондарчука уже подсчитывает: если выплата полагается только после второго ребенка, тогда надо работать над двойней. Программа «Ты не поверишь!» выяснила, куда многодетные звезды вкладывают материнский капитал.
Алсу, певица: «Нет, еще не получала. Нужно заняться этим!»
Собирать справки Алсу некогда. По годовалому Рафаэлю, 9-летней Микелле и 11-летней Сафине она скучает даже на сцене и каждую свободную минуту отдает детям.
Михаил Пореченков тоже все время в разъездах, но от помощи государства не отказывается. Пока он снимается в кино и ходит на премьеры со средней дочерью Марией, всю работу по сбору документов делает жена.
Михаил Пореченков, актер: «Моя супруга получала материнский капитал. Получить его было нетрудно. Она сделала это быстро и даже без моей помощи! Без лица, как сказать, она пришла и получила. Все нормально».
Пореченков советует коллегам присмотреться к списку льгот для многодетных родителей. От второго брака с художницей Ольгой у него, помимо дочери, еще и двое сыновей — 14-летний Михаил и 7-летний Пётр. И в год Пореченков экономит приличную сумму на общественном транспорте, парковке автомобиля, перелетах по стране и билетах на поездах и электричке. Материнскому капиталу в семье тоже нашли применение — заплатили за частную школу старшего сына.
У бывшего кавээнщика Андрея Рожкова третий сын появился меньше 2 лет назад, к этому моменту сумма материнского капитала успела подрасти почти на 100 тысяч.
Андрей Рожков, шоумен: «Надо просто сказать: жена, сходи и получи материнский капитал. Жена идет и получает! В собес куда-то ходят, там что-то оформляют, какие-то документы. Мы получили 300 с чем-то тысяч».
С появлением сына звездному семейству Рожковых стало тесно в квартире. Чтобы у 13-летнего Семёна, 8-летнего Пети и годовалого Макара появились свои комнаты, материнский капитал вложили в новый загородный коттедж. Звездная пара Крюковых после 4 лет совместной жизни всерьез подумывает о пополнении. Племянник Бондарчука уже подсчитывает: если выплата полагается только после второго ребенка, тогда надо работать над двойней. Программа «Ты не поверишь!» выяснила, куда многодетные звезды вкладывают материнский капитал.
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