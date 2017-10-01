Обделенный вокальными данными Андрей Малахов спел дуэтом с Киркоровым

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караоке-клуб Андрей Малахов приезжает к самому открытию. О своих вокальных данных телеведущий все знает, ему еще в детстве медведь на ухо наступил. Но шоумен ничего с собой поделать не может — ноги сами пускаются в пляс, а из груди рвутся звуки, едва он услышит музыку.
Андрей Малахов не только друг Филиппу Киркорову, но и кум. Телеведущий стал крестным отцом Аллы-Виктории и Мартина. Певец попросил короля телеэфира его поддержать, ведь он пригласил звезд, чтобы выпить, закусить и попеть.
Среди гостей были Татьяна Навка и Анна Семенович, Яна Рудковская и певица Жасмин, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Кристина Орбакайте и Игорь Крутой. Композитор признался, что дома берет микрофон, только когда на грудь примет.
Игорь Крутой, композитор: «Во-первых, надо понять, сколько надо выпить, чтобы я запел в караоке-баре. После 400 граммов можно спеть „Я люблю тебя до слез“, если 0,7 — это „Прощание славянки“».
Игорь Николаев в караоке-барах тоже сидит тише воды ниже травы, зато Андрея Малахова уговаривать не надо. Он буквально выхватывает из рук Киркорова микрофон и под боевые 100 граммов просит завести его любимую композицию, танцует, заигрывает с залом и поет так, что стены дрожат! Похоже, коллегам с академическим вокалом и абсолютным слухом такое исполнение нравится. Может, не совсем чисто, зато от души.
Филипп Киркоров, певец: «Да у нас фальшивят не только в караоке-барах, у нас на сцене фальшивит каждый второй! И что теперь? Всех гнать со сцены?? Пойте! Главное — пойте!»
Король российской эстрады потребовал продолжения, начал перебирать песни и изучать репертуар коллег по сцене. Подробнее о звездном отдыхе в караоке-баре смотрите в программе «Ты не поверишь!»
Среди гостей были Татьяна Навка и Анна Семенович, Яна Рудковская и певица Жасмин, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Кристина Орбакайте и Игорь Крутой. Композитор признался, что дома берет микрофон, только когда на грудь примет.
Игорь Крутой, композитор: «Во-первых, надо понять, сколько надо выпить, чтобы я запел в караоке-баре. После 400 граммов можно спеть „Я люблю тебя до слез“, если 0,7 — это „Прощание славянки“».
Игорь Николаев в караоке-барах тоже сидит тише воды ниже травы, зато Андрея Малахова уговаривать не надо. Он буквально выхватывает из рук Киркорова микрофон и под боевые 100 граммов просит завести его любимую композицию, танцует, заигрывает с залом и поет так, что стены дрожат! Похоже, коллегам с академическим вокалом и абсолютным слухом такое исполнение нравится. Может, не совсем чисто, зато от души.
Филипп Киркоров, певец: «Да у нас фальшивят не только в караоке-барах, у нас на сцене фальшивит каждый второй! И что теперь? Всех гнать со сцены?? Пойте! Главное — пойте!»
Король российской эстрады потребовал продолжения, начал перебирать песни и изучать репертуар коллег по сцене. Подробнее о звездном отдыхе в караоке-баре смотрите в программе «Ты не поверишь!»
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