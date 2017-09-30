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    Минфин Украины призвал не рассчитывать на помощь МВФ

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    Минфин Украины призвал не рассчитывать на помощь МВФ

    Минфин Украины призвал не рассчитывать на помощь МВФ

    Украине необходимо проводить собственные реформы вместо того, чтобы ожидать помощи от МВФ, заявил министр финансов страны Александр Данилюк.

    Украина не должна в будущем рассчитывать на финансовую помощь МВФ, необходимо стабилизировать экономику с помощью реформ. Об это заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью изданию ZN.ua.

    Александр Данилюк, министр финансов Украины: «Когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство? Что мы здесь делаем? Наконец, МВФ — это также кредиты, и их тоже надо отдавать».

    Данилюк напомнил, что своевременное исполнение реформ — основное условия предоставления траншей МВФ.

    Александр Данилюк: «Если мы прекратим идти путем реформ, нас не будут поддерживать ни МВФ, ни рыночные инвесторы. Да, мы уже многое сделали, но ситуация еще хрупкая. У нас огромная часть реформ не завершена».

    Миссия МВФ должна вернуться в Киев в ближайшее время, чтобы проверить проведение реформ. Как сообщает РИА Новости, миссия должна была прибыть во второй половине сентября, но отложила визит, так как Киев не успел к этому времени принять пенсионную реформу.

    Правительство Украины на днях представило проект государственного бюджета на следующий год. Проект назвали «бюджетом развития», но, как отмечают украинские СМИ, большая часть расходов государства по-прежнему будет уходить на содержание чиновников, социальные выплаты и льготы, а также на обслуживание госдолга.

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