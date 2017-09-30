Минфин Украины призвал не рассчитывать на помощь МВФ

Украине необходимо проводить собственные реформы вместо того, чтобы ожидать помощи от МВФ, заявил министр финансов страны Александр Данилюк.
Украина не должна в будущем рассчитывать на финансовую помощь МВФ, необходимо стабилизировать экономику с помощью реформ. Об это заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью изданию ZN.ua.
Александр Данилюк, министр финансов Украины: «Когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство? Что мы здесь делаем? Наконец, МВФ — это также кредиты, и их тоже надо отдавать».
Данилюк напомнил, что своевременное исполнение реформ — основное условия предоставления траншей МВФ.
Александр Данилюк: «Если мы прекратим идти путем реформ, нас не будут поддерживать ни МВФ, ни рыночные инвесторы. Да, мы уже многое сделали, но ситуация еще хрупкая. У нас огромная часть реформ не завершена».
Миссия МВФ должна вернуться в Киев в ближайшее время, чтобы проверить проведение реформ. Как сообщает РИА Новости, миссия должна была прибыть во второй половине сентября, но отложила визит, так как Киев не успел к этому времени принять пенсионную реформу.
Правительство Украины на днях представило проект государственного бюджета на следующий год. Проект назвали «бюджетом развития», но, как отмечают украинские СМИ, большая часть расходов государства по-прежнему будет уходить на содержание чиновников, социальные выплаты и льготы, а также на обслуживание госдолга.
Александр Данилюк, министр финансов Украины: «Когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство? Что мы здесь делаем? Наконец, МВФ — это также кредиты, и их тоже надо отдавать».
Данилюк напомнил, что своевременное исполнение реформ — основное условия предоставления траншей МВФ.
Александр Данилюк: «Если мы прекратим идти путем реформ, нас не будут поддерживать ни МВФ, ни рыночные инвесторы. Да, мы уже многое сделали, но ситуация еще хрупкая. У нас огромная часть реформ не завершена».
Миссия МВФ должна вернуться в Киев в ближайшее время, чтобы проверить проведение реформ. Как сообщает РИА Новости, миссия должна была прибыть во второй половине сентября, но отложила визит, так как Киев не успел к этому времени принять пенсионную реформу.
Правительство Украины на днях представило проект государственного бюджета на следующий год. Проект назвали «бюджетом развития», но, как отмечают украинские СМИ, большая часть расходов государства по-прежнему будет уходить на содержание чиновников, социальные выплаты и льготы, а также на обслуживание госдолга.
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