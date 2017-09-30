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    Во Франции при лобовом столкновении самолетов пострадали два пилота

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    Во Франции при лобовом столкновении самолетов пострадали два пилота

    Во Франции при лобовом столкновении самолетов пострадали два пилота

    В небе над французским городом Мийас столкнулись два сверхлегких самолета. При столкновении пострадали два пожилых француза.

    По данным агентства France-Presse, самолеты столкнулись лоб в лоб на высоте 300 метров. За штурвалом одного из них находился 68-летний пилот. Спасатели с трудом извлекли его с кабины. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу на вертолете жандармерии.

    Вторым самолетом управлял 65-летний француз. Несмотря на падение с большой высоты, он отделался лишь легкими травмами.


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