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    Источник рассказал о военных, убитых на полигоне в Приамурье

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    Источник рассказал о военных, убитых на полигоне в Приамурье

    Источник рассказал о военных, убитых на полигоне в Приамурье

    Источник рассказал о военных, убитых на полигоне в Приамурье

    Названы имена погибших в результате стрельбы на полигоне в Белогорске (Амурская область).

    Жертвой ефрейтора, который открыл огонь по сослуживцам, стал 28-летний командир роты Егор Увкин. У него остались жена и маленький ребенок.

    Также в результате стрельбы погибли военнослужащие 1997 года рождения Матвей Берников и Андрей Озеров, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    смотретьВоенных на полигоне в Приамурье расстрелял 23-летний дагестанец Гасан Абдулахадов
    Военных на полигоне в Приамурье расстрелял 23-летний дагестанец Гасан Абдулахадов
    Напомним, 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов во время плановых ночных стрельб открыл огонь из автомата по сослуживцам, которые ждали выхода на огневой рубеж. В результате погибли трое военных. Еще двое получили ранения и были госпитализированы. Абдулахадов же скрылся, прихватив автомат с патронами.

    Позднее стрелка удалось обнаружить и блокировать. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

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