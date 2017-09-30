Из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали более полумиллиона россиян

Общее число эвакуированных
из-за волны звонков о минировании превысило 540 тысяч человек.
Так, только за минувшие сутки в шести городах России из-за анонимных звонков пришлось эвакуировать 60 тысяч человек. Телефонные террористы «заминировали» 109 зданий.
Всего же с 11 сентября, когда началась массовая волна звонков, в более чем 100 городах России были эвакуированы свыше 540 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.
Отметим, что ущерб от волны лжеминирований уже превысил миллиард рублей. По данным правоохранителей, звонки шли через виртуальные сети. В СМИ же появлялись различные версии того, кто стоит за анонимными звонками, — от украинского следа до сторонников запрещенного «Исламского государства».
Всего же с 11 сентября, когда началась массовая волна звонков, в более чем 100 городах России были эвакуированы свыше 540 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.
Отметим, что ущерб от волны лжеминирований уже превысил миллиард рублей. По данным правоохранителей, звонки шли через виртуальные сети. В СМИ же появлялись различные версии того, кто стоит за анонимными звонками, — от украинского следа до сторонников запрещенного «Исламского государства».
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