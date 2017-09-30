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    Из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали более полумиллиона россиян

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    • Фото: РИА Новости, Шарифулин Валерий
    <nobr>Из-за</nobr> анонимных звонков о минировании эвакуировали более полумиллиона россиян

    Из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали более полумиллиона россиян

    <nobr>Из-за</nobr> анонимных звонков о минировании эвакуировали более полумиллиона россиян
  • Фото: РИА Новости, Шарифулин Валерий

    • Общее число эвакуированных из-за волны звонков о минировании превысило 540 тысяч человек.

    Так, только за минувшие сутки в шести городах России из-за анонимных звонков пришлось эвакуировать 60 тысяч человек. Телефонные террористы «заминировали» 109 зданий.

    Всего же с 11 сентября, когда началась массовая волна звонков, в более чем 100 городах России были эвакуированы свыше 540 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

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    Отметим, что ущерб от волны лжеминирований уже превысил миллиард рублей. По данным правоохранителей, звонки шли через виртуальные сети. В СМИ же появлялись различные версии того, кто стоит за анонимными звонками, — от украинского следа до сторонников запрещенного «Исламского государства».

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