Паппинг, пасодобль и балет: участники «Ты супер! Танцы» показали свое мастерство

На сцену проекта «Ты супер! Танцы» конкурсанты выходили в волнении, желая покорить членов жюри пластикой и артистизмом. Каждый номер, приготовленный участниками для отборочного тура, вызывал у судей и зрителей бурю эмоций. Перед выступлением ребятам приходилось много репетировать и справляться с сомнениями.
Василий Яковенко с партнершей показали настоящую танцевальную корриду, которая легла в основу горячего испанского пасодобля. Девочка в черном платье с подолом цвета фуксии и мальчик в строгом костюме прекрасно выполнили все элементы сложного номера. Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова внимательно наблюдала за выступлением и в финале подняла большой палец вверх, желая показать, что ребята станцевали супер.
Хореограф Евгений Папунаишвили отметил, что это один из самых эмоциональных танцев. Василию Яковенко он посоветовал избегать прямых линий, вышел на сцену и указал мальчику на его ошибки.
Пятнадцатилетний Дмитрий Аничкин из Тульской области приготовил номер в стиле локинг и паппинг. Кроссовки, джинсы и свободная голубая с подвернутыми рукавами рубашка в крупный горох помогли юному артисту создать необходимый образ. Анастасия Заворотнюк отметила сияющую улыбку мальчика, Кристина Кретова сказала, что Дима танцует в кайф и вообще в нем виден талант.
Классическую хореографию продемонстрировала 12-летняя москвичка Вероника Хусаинова. Хрупкая девочка в школьной форме, белом фартуке и с двумя большими бантами на голове вышла на сцену в пуантах. Кристина Кретова сделала несколько замечаний и пообещала поработать с юной артисткой над техникой.
Номер в стиле контемпорари приготовила 17-летняя Дуся Кочетова из Липецка. Девушка вышла на сцену босиком и одарила судей и зрителей ослепительной улыбкой. Современный сценический танец, включающий в себя самые различные направления и техники, вызвал у публики неподдельный восторг. Юная артистка призналась, что ее выступление — обращение к конкретному человеку, точнее, к ее молодому человеку Александру.
Евгений Папунаишвили отметил, что Дуся в танце проживала свою очень личную историю. По словам Кристины Кретовой, Дуся очень чувственная и ее парень должен ею гордиться.
Членам жюри пришлось нелегко. Им нужно было для каждого из участников подобрать нужные слова, справиться с эмоциями, чтобы оставаться объективными, и по достоинству оценить каждое выступление. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ в следующую субботу, 7 октября, в 20:00.
Хореограф Евгений Папунаишвили отметил, что это один из самых эмоциональных танцев. Василию Яковенко он посоветовал избегать прямых линий, вышел на сцену и указал мальчику на его ошибки.
Пятнадцатилетний Дмитрий Аничкин из Тульской области приготовил номер в стиле локинг и паппинг. Кроссовки, джинсы и свободная голубая с подвернутыми рукавами рубашка в крупный горох помогли юному артисту создать необходимый образ. Анастасия Заворотнюк отметила сияющую улыбку мальчика, Кристина Кретова сказала, что Дима танцует в кайф и вообще в нем виден талант.
Классическую хореографию продемонстрировала 12-летняя москвичка Вероника Хусаинова. Хрупкая девочка в школьной форме, белом фартуке и с двумя большими бантами на голове вышла на сцену в пуантах. Кристина Кретова сделала несколько замечаний и пообещала поработать с юной артисткой над техникой.
Номер в стиле контемпорари приготовила 17-летняя Дуся Кочетова из Липецка. Девушка вышла на сцену босиком и одарила судей и зрителей ослепительной улыбкой. Современный сценический танец, включающий в себя самые различные направления и техники, вызвал у публики неподдельный восторг. Юная артистка призналась, что ее выступление — обращение к конкретному человеку, точнее, к ее молодому человеку Александру.
Евгений Папунаишвили отметил, что Дуся в танце проживала свою очень личную историю. По словам Кристины Кретовой, Дуся очень чувственная и ее парень должен ею гордиться.
Членам жюри пришлось нелегко. Им нужно было для каждого из участников подобрать нужные слова, справиться с эмоциями, чтобы оставаться объективными, и по достоинству оценить каждое выступление. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ в следующую субботу, 7 октября, в 20:00.
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