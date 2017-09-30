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    Под Тулой пьяный пенсионер избил сотрудницу скорой

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    Под Тулой пьяный пенсионер избил сотрудницу скорой

    Под Тулой пьяный пенсионер избил сотрудницу скорой

    В Кимовске (Тульская область) пьяный мужчина напал на женщину-фельдшера.

    По предварительным данным, накануне, 29 сентября, бригада скорой приехала в одну из квартир по вызову к пожилой женщине.

    Когда два фельдшера вышли из подъезда, к ним подошел 63-летний местный житель. Нетрезвый мужчина принялся требовать от медиков, чтобы они быстрее уехали, а потом ударил головой в переносицу и несколько раз кулаком по спине 24-летнюю женщину-фельдшера. Успокоился злоумышленник только после того, как вмешался водитель скорой.

    Сейчас по факту нападения на медиков проводится проверка. Обстоятельства атаки выясняются, сообщили в управлении СК по Тульской области.

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