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Квартирный вопрос

    «Гиблое мероприятие»: в Крыму отреагировали на судебный иск Киева против России

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    «Гиблое мероприятие»: в Крыму отреагировали на судебный иск Киева против России

    «Гиблое мероприятие»: в Крыму отреагировали на судебный иск Киева против России

    Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что судебная тяжба Киева против России из-за моста через Керченский пролив является «гиблым мероприятием» и не способна повлиять на строительство.

    По мнению Полонского, никакие иски и претензии со стороны Украины неспособны остановить историческую стройку Крымского моста.

    Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Перспективы этого гиблого для них мероприятия оценивать не будут, знаю только, что подготовка и возможное рассмотрение этого документа будут иметь явный претензионный характер и решение даже на сегодняшний момент мы можем предугадать. Но смысл заключается в одном, что какие бы действия они не предпринимали, все равно Крымский мост будет построен и свяжет наконец полуостров Крым с материковой Россией».

    К тому же, подчеркнул Полонский, в настоящее время украинские власти способны только давать поручения, сообщает РИА Новости.

    смотретьПод аркой Крымского моста прошло первое судно
    Под аркой Крымского моста прошло первое судно
    Ранее Президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за строительства Крымского моста. Основанием для подачи в суд Порошенко счел экологический вред, который якобы наносится окружающей среде при проведении строительных работ.

    Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В настоящий момент установлены самые габаритные элементы моста — арочные пролетные строения. В начале сентября под гигантской железнодорожной аркой прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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