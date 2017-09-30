«Гиблое мероприятие»: в Крыму отреагировали на судебный иск Киева против России

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что судебная тяжба Киева против России из-за моста через Керченский пролив является «гиблым мероприятием» и не способна повлиять на строительство.
По мнению Полонского, никакие иски и претензии со стороны Украины неспособны остановить историческую стройку Крымского моста.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Перспективы этого гиблого для них мероприятия оценивать не будут, знаю только, что подготовка и возможное рассмотрение этого документа будут иметь явный претензионный характер и решение даже на сегодняшний момент мы можем предугадать. Но смысл заключается в одном, что какие бы действия они не предпринимали, все равно Крымский мост будет построен и свяжет наконец полуостров Крым с материковой Россией».
К тому же, подчеркнул Полонский, в настоящее время украинские власти способны только давать поручения, сообщает РИА Новости.
Ранее Президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за строительства Крымского моста. Основанием для подачи в суд Порошенко счел экологический вред, который якобы наносится окружающей среде при проведении строительных работ.
Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В настоящий момент установлены самые габаритные элементы моста — арочные пролетные строения. В начале сентября под гигантской железнодорожной аркой прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Перспективы этого гиблого для них мероприятия оценивать не будут, знаю только, что подготовка и возможное рассмотрение этого документа будут иметь явный претензионный характер и решение даже на сегодняшний момент мы можем предугадать. Но смысл заключается в одном, что какие бы действия они не предпринимали, все равно Крымский мост будет построен и свяжет наконец полуостров Крым с материковой Россией».
К тому же, подчеркнул Полонский, в настоящее время украинские власти способны только давать поручения, сообщает РИА Новости.
Ранее Президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за строительства Крымского моста. Основанием для подачи в суд Порошенко счел экологический вред, который якобы наносится окружающей среде при проведении строительных работ.
Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В настоящий момент установлены самые габаритные элементы моста — арочные пролетные строения. В начале сентября под гигантской железнодорожной аркой прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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