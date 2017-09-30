Ионизируй это: как улучшить воздух в доме с помощью гаджетов

По данным экологов, три четверти населения нашей страны дышат химическим коктейлем, в котором к кислороду подмешаны оксид серы, фенол, формальдегид и другие яды. Производители ионизаторов и увлажнителей воздуха обещают защиту от невидимой угрозы. Какие из этих приборов действительно делают воздух чистым?
Основных показателей качества воздуха три: первый — наличие в нем тяжелых металлов и прочей городской пыли, от чего мы в своих домах и квартирах обычно защищены. Второй показатель — это влажность. Третий показатель называется «свежесть» воздуха. Этот критерий совсем не оценочный и зависит от наличия в воздухе отрицательно заряженных ионов.
Попадая в организм при дыхании, ионы проникают через стенки легочных альвеол в кровь и отдают заряды клеткам. Обмен веществ нормализуется и ускоряется. Вырабатывается гормон счастья серотонин и мы чувствуем прилив бодрости. На природе концентрация отрицательно заряженных ионов составляет около 50 тысяч на кубический сантиметр. В городских квартирах их число иногда не достигает и 500.
Такой воздух по российским санитарным нормам значится вредным для здоровья. Чтобы «перезарядить» воздух, рекомендуют часто проветривать комнаты и реже включать телевизор и мониторы компьютеров. Однако в каждом магазине бытовой электроники продаются еще и специальные приборы, которые обещают ионизировать воздух. Прототипом ионизаторов была знаменитая люстра Чижевского, однако для работы этого устройства необходимо 100 тысяч вольт. Хватает ли мощности домашних ионизаторов для оздоровления воздуха или они производят лишь газ озон, который в определенной концентрации может быть вреден для человека?
Другой важный показатель качества воздуха — влажность. Воздушное пространство больших городов становится все засушливее, что вызывает различные заболевания кожи, глаз и дыхательных путей. С этими проблемами и обещают справиться производители увлажнителей воздуха. Всего их три вида: классические, ультразвуковые и паровые. Каковы их преимущества и недостатки?
Программа «НашПотребНадзор» выбрала ионизаторы и увлажнители воздуха разных ценовых категорий и провела ряд экспериментов, чтобы выяснить, как они справляются со своей задачей. Результаты экспериментов — в сюжете программы.
Попадая в организм при дыхании, ионы проникают через стенки легочных альвеол в кровь и отдают заряды клеткам. Обмен веществ нормализуется и ускоряется. Вырабатывается гормон счастья серотонин и мы чувствуем прилив бодрости. На природе концентрация отрицательно заряженных ионов составляет около 50 тысяч на кубический сантиметр. В городских квартирах их число иногда не достигает и 500.
Такой воздух по российским санитарным нормам значится вредным для здоровья. Чтобы «перезарядить» воздух, рекомендуют часто проветривать комнаты и реже включать телевизор и мониторы компьютеров. Однако в каждом магазине бытовой электроники продаются еще и специальные приборы, которые обещают ионизировать воздух. Прототипом ионизаторов была знаменитая люстра Чижевского, однако для работы этого устройства необходимо 100 тысяч вольт. Хватает ли мощности домашних ионизаторов для оздоровления воздуха или они производят лишь газ озон, который в определенной концентрации может быть вреден для человека?
Другой важный показатель качества воздуха — влажность. Воздушное пространство больших городов становится все засушливее, что вызывает различные заболевания кожи, глаз и дыхательных путей. С этими проблемами и обещают справиться производители увлажнителей воздуха. Всего их три вида: классические, ультразвуковые и паровые. Каковы их преимущества и недостатки?
Программа «НашПотребНадзор» выбрала ионизаторы и увлажнители воздуха разных ценовых категорий и провела ряд экспериментов, чтобы выяснить, как они справляются со своей задачей. Результаты экспериментов — в сюжете программы.
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