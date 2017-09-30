Сало или шоколад: какие продукты вызывают угревую сыпь

Из-за чего на самом деле появляются прыщи у подростков и взрослых? Почему врачи исключают из списка союзников прыщей жирную еду? И как избавиться от этих красных точек раз и навсегда?
Мы считаем, что угревая сыпь бывает только у подростков, но это миф. На самом деле она атакует каждого пятого взрослого. На какие проблемы намекают эти созвездия и как же их стереть с лица и тела?
Угри у подростков возникают вследствие гормональной перестройки. Организмы и девочек, и мальчиков начинают активно вырабатывать тестостерон, что приводит к повышенной выработке кожного сала, которое закрывает поры. У взрослых людей такие закупорки происходят потому, что в них легко забивается грязь и пыль. А еще взрослые люди чаще умываются. Так мы сушим кожу, и сальные железы пытаются это исправить. Однако стенки проходов со временем становятся неровными и при интенсивной работе легко забиваются.
Многие знают, что выдавливать угри и прыщи нельзя. Когда мы выдавливаем прыщик, то открываем проход в свой организм для любой инфекции. Можно отделаться фурункулом, а можно получить заражение крови. Нельзя прикасаться к угрям на лице. Есть так называемый мертвый треугольник — область носа, верхней губы и подбородка — где давить угри особенно опасно.
На выработку кожного сала влияют наши пищевые привычки. Однако на жирность кожи влияет вовсе не жирная еда, а шоколад, алкоголь, газированные напитки, сладости. Эти продукты ускоряют кровообращение, что и усиливает работу сальных желез. Другими словами, они заставляют нас потеть, а к поту прилипает грязь и забивает поры.
Как правильно лечить прыщи? Какое вещество считается главным врагом угревой сыпи? Что должно быть в составе эффективного лекарства? На эти вопросы программе «НашПотребНадзор» ответили косметологи и дерматологи. Подробности — в сюжете программы.
Угри у подростков возникают вследствие гормональной перестройки. Организмы и девочек, и мальчиков начинают активно вырабатывать тестостерон, что приводит к повышенной выработке кожного сала, которое закрывает поры. У взрослых людей такие закупорки происходят потому, что в них легко забивается грязь и пыль. А еще взрослые люди чаще умываются. Так мы сушим кожу, и сальные железы пытаются это исправить. Однако стенки проходов со временем становятся неровными и при интенсивной работе легко забиваются.
Многие знают, что выдавливать угри и прыщи нельзя. Когда мы выдавливаем прыщик, то открываем проход в свой организм для любой инфекции. Можно отделаться фурункулом, а можно получить заражение крови. Нельзя прикасаться к угрям на лице. Есть так называемый мертвый треугольник — область носа, верхней губы и подбородка — где давить угри особенно опасно.
На выработку кожного сала влияют наши пищевые привычки. Однако на жирность кожи влияет вовсе не жирная еда, а шоколад, алкоголь, газированные напитки, сладости. Эти продукты ускоряют кровообращение, что и усиливает работу сальных желез. Другими словами, они заставляют нас потеть, а к поту прилипает грязь и забивает поры.
Как правильно лечить прыщи? Какое вещество считается главным врагом угревой сыпи? Что должно быть в составе эффективного лекарства? На эти вопросы программе «НашПотребНадзор» ответили косметологи и дерматологи. Подробности — в сюжете программы.
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