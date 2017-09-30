У избирательного участка в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие

По меньшей мере четыре человека получили ранения при стрельбе из пневматики у одного из потенциальных участков для референдума в Каталонии.
По данным издания La Vanguardia, выстрелы прогремели в населенном пункте Маньеу в пятницу вечером. Сообщается, что злоумышленник открыл стрельбу из пневматического ружья, заряженного шариками. В результате пострадали около четырех человек. Точное число получивших травмы устанавливается.
Референдум о независимости Каталонии назначен на воскресенье 1 октября. Испанские власти считают, что плебисцит противоречит Конституции и потому не может состояться. Действия каталонских властей по подготовке референдума Мадрид объявил незаконными. Однако правительство Каталонии уверено, что голосование состоится.
По данным опросов, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума выступают 80% каталонцев
Референдум о независимости Каталонии назначен на воскресенье 1 октября. Испанские власти считают, что плебисцит противоречит Конституции и потому не может состояться. Действия каталонских властей по подготовке референдума Мадрид объявил незаконными. Однако правительство Каталонии уверено, что голосование состоится.
По данным опросов, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума выступают 80% каталонцев
Комментарии