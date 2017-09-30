Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос

    У избирательного участка в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие

    комментировать
    • Фото: @naciodigital / twitter.com
    У избирательного участка в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие

    У избирательного участка в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие

    У избирательного участка в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие
  • Фото: @naciodigital / twitter.com

    • По меньшей мере четыре человека получили ранения при стрельбе из пневматики у одного из потенциальных участков для референдума в Каталонии.

    По данным издания La Vanguardia, выстрелы прогремели в населенном пункте Маньеу в пятницу вечером. Сообщается, что злоумышленник открыл стрельбу из пневматического ружья, заряженного шариками. В результате пострадали около четырех человек. Точное число получивших травмы устанавливается.

    смотреть«Мы уже победили»: перед референдумом глава Каталонии выступил с пламенной речью
    «Мы уже победили»: перед референдумом глава Каталонии выступил с пламенной речью
    Референдум о независимости Каталонии назначен на воскресенье 1 октября. Испанские власти считают, что плебисцит противоречит Конституции и потому не может состояться. Действия каталонских властей по подготовке референдума Мадрид объявил незаконными. Однако правительство Каталонии уверено, что голосование состоится.

    По данным опросов, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума выступают 80% каталонцев

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru