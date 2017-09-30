Конструктор еды: стоит ли заказывать наборы продуктов в Интернете

В России набирают популярность сервисы, позволяющие купить самые разные продукты через Интернет. Программа «НашПотребНадзор» выясняла, можно ли им доверять.
Идея готовых наборов блюд для каждого приема пищи пришла из армии. Первыми к таким конструкторам блюд из гражданского населения присмотрелись диетологи профессиональных спортсменов. Баскетболисты и футболисты почти всех ведущих клубов получают такие на завтрак, обед и ужин, чтобы точно знать количество калорий и не тратить силы на готовку.
Но самое модное сейчас — заказывать даже не продукты, а наборы для конкретных блюд — своеобразный конструктор. Например, для приготовления средиземноморского салата из маринованных артишоков нужно лишь три съедобных цветка. Но в магазине придется платить за полную банку, а это около 700 рублей. В конструктор же положат столько, сколько нужно, и обойдется это дешевле.
Доставку через Интернет осваивают также магазины фермерских продуктов. Но где гарантия, что покупатель получит именно такую парную телятину, как на картинке? Кто подтвердит, что фермерские овощи и фрукты были выращены без добавления нитратов? В настоящее время наклейки «био» «эко» и им подобные никто не контролирует, и продавцы вольны выдавать эти сертификаты сами себе.
Вопросы вызывает также упаковка товаров: продавец может завернуть продукт не в пищевую пленку, а в техническую. Сложно выяснить, в каких условиях хранились эти продукты на складе, а Интернет полон фотографий, на которых еда, предназначенная на продажу, лежит на полу грязных помещений. На некоторых продуктах даже не ставят маркировку, что является прямым нарушением санитарных норм.
Программа «НашПотребНадзор» вместе с шеф-поваром и диетологом проверила качество продуктов, заказанных в Интернете, их упаковку, соответствие цены и качества, и, главное — насколько сбалансировано меню в таких «конструкторах еды». Результаты проверки — в сюжете программы.
Но самое модное сейчас — заказывать даже не продукты, а наборы для конкретных блюд — своеобразный конструктор. Например, для приготовления средиземноморского салата из маринованных артишоков нужно лишь три съедобных цветка. Но в магазине придется платить за полную банку, а это около 700 рублей. В конструктор же положат столько, сколько нужно, и обойдется это дешевле.
Доставку через Интернет осваивают также магазины фермерских продуктов. Но где гарантия, что покупатель получит именно такую парную телятину, как на картинке? Кто подтвердит, что фермерские овощи и фрукты были выращены без добавления нитратов? В настоящее время наклейки «био» «эко» и им подобные никто не контролирует, и продавцы вольны выдавать эти сертификаты сами себе.
Вопросы вызывает также упаковка товаров: продавец может завернуть продукт не в пищевую пленку, а в техническую. Сложно выяснить, в каких условиях хранились эти продукты на складе, а Интернет полон фотографий, на которых еда, предназначенная на продажу, лежит на полу грязных помещений. На некоторых продуктах даже не ставят маркировку, что является прямым нарушением санитарных норм.
Программа «НашПотребНадзор» вместе с шеф-поваром и диетологом проверила качество продуктов, заказанных в Интернете, их упаковку, соответствие цены и качества, и, главное — насколько сбалансировано меню в таких «конструкторах еды». Результаты проверки — в сюжете программы.
Комментарии