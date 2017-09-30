Без вкуса и запаха: «НашПотребНадзор» сравнил популярные марки подсолнечного масла

Подсолнечное рафинированное масло есть на каждой кухне, в любом списке покупок, почти во всех рецептах. Его состав всегда один и тот же. Но откуда большая разница в ценах на масло? И какие производители делают самое полезное масло?
Главная роль в рецептах достается подсолнечному маслу крайне редко, ведь оно почти не имеет вкуса и запаха. Но исправить последнее, оказывается, очень просто.
Производители с помощью специального устройства — сифона — добавляют в масло ароматы трав и специй. Такие масла обычно стоят значительно дороже. Однако сделать продукт ароматным можно и без сифона, если смесь масла и трав в бутылке, например, поставить в темное место. Масло забирает аромат всего, что в него положили. Однако ждать результат в таком случае придется не два часа, а два месяца.
Аромат трав и специй — не единственный повод сделать растительное масло дороже. Откуда большая разница в ценах на масло? По словам эксперта, в основном на цены влияют рекламные уловки. Так, стоит написать на бутылке «не содержит ГМО», и цену уже можно поднять. Однако следов ГМО не может быть ни в одном масле, так как генно-модифицированные подсолнухи в России выращивать запрещено.
Производители пишут на бутылках «с витамином Е» и «без холестерина». Это тоже рекламный трюк, так как любое подсолнечное масло богато этим витамином, а холестерин содержится только в животных продуктах.
При покупке даже такого простого продукта, как подсолнечное масло, можно попасть на некачественный и даже вредный для здоровья товар. Производители могут использовать прогорклые семечки, хранить масло при свете и в тепле, чего делать не рекомендуется, или неплотно закрывать бутылки.
Программа «НашПотребНадзор» совместно с «Роскачеством» выбрала десять бутылок рафинированного подсолнечного масла от разных производителей и провела в лаборатории анализ их содержимого. Какое подсолнечное масло оказалось качественным и безопасным, а в каком «мутят» с составом и добавляют туда опасные канцерогены — расскажет сюжет программы «НашПотребНадзор».
Производители с помощью специального устройства — сифона — добавляют в масло ароматы трав и специй. Такие масла обычно стоят значительно дороже. Однако сделать продукт ароматным можно и без сифона, если смесь масла и трав в бутылке, например, поставить в темное место. Масло забирает аромат всего, что в него положили. Однако ждать результат в таком случае придется не два часа, а два месяца.
Аромат трав и специй — не единственный повод сделать растительное масло дороже. Откуда большая разница в ценах на масло? По словам эксперта, в основном на цены влияют рекламные уловки. Так, стоит написать на бутылке «не содержит ГМО», и цену уже можно поднять. Однако следов ГМО не может быть ни в одном масле, так как генно-модифицированные подсолнухи в России выращивать запрещено.
Производители пишут на бутылках «с витамином Е» и «без холестерина». Это тоже рекламный трюк, так как любое подсолнечное масло богато этим витамином, а холестерин содержится только в животных продуктах.
При покупке даже такого простого продукта, как подсолнечное масло, можно попасть на некачественный и даже вредный для здоровья товар. Производители могут использовать прогорклые семечки, хранить масло при свете и в тепле, чего делать не рекомендуется, или неплотно закрывать бутылки.
Программа «НашПотребНадзор» совместно с «Роскачеством» выбрала десять бутылок рафинированного подсолнечного масла от разных производителей и провела в лаборатории анализ их содержимого. Какое подсолнечное масло оказалось качественным и безопасным, а в каком «мутят» с составом и добавляют туда опасные канцерогены — расскажет сюжет программы «НашПотребНадзор».
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