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    Задержан «продуктовый террорист», отравлявший еду в немецких супермаркетах

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    Задержан «продуктовый террорист», отравлявший еду в немецких супермаркетах

    Задержан «продуктовый террорист», отравлявший еду в немецких супермаркетах

    Полиция задержала преступника, подбросившего яд в детское питание в немецких супермаркетах.

    Полиция Германии задержала злоумышленника, угрожавшего отравить продукты в супермаркетах. Прокуратура намерена уже в субботу ходатайствовать о его аресте. Как сообщает РИА новости со ссылкой на немецкие СМИ, найти 55-летнего «продуктового террориста» удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Для его поимки была создана особая комиссия из 220 специалистов.

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    Ранее сообщалось, что злоумышленник разослал руководству крупных торговых сетей Германии письма, в которых заявил, что разместил на полках магазинов города Фридрихсхафена отравленные продукты и пригрозил продолжить это делать, если ему не выплатят 10 млн евро. Проверка показала, что шантажист не блефует, и в некоторых продуктах, в частности, в детском питании, действительно было обнаружено ядовитое вещество этиленгликоль. Преступника разыскивали по всей стране.

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