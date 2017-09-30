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Квартирный вопрос
    В Таджикистане российские врачи военного госпиталя раздали детям-сиротам подарки. Минобороны РФ, Таджикистан, благотворительность, дети и подростки, сироты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Таджикистане российские врачи военного госпиталя раздали детям-сиротам подарки

    В Таджикистане российские врачи военного госпиталя раздали детям-сиротам подарки

    1 комментарий
    В Таджикистане российские врачи военного госпиталя раздали <nobr>детям-сиротам</nobr> подарки

    В Таджикистане российские врачи военного госпиталя раздали детям-сиротам подарки

    В Таджикистане российские врачи военного госпиталя раздали <nobr>детям-сиротам</nobr> подарки

      Российские медики военного госпиталя, дислоцированного в Таджикистане, устроили для детей города Куляба настоящий праздник.

      Они своими силами собрали подарки и упаковали в рюкзаки пеналы, краски, альбомы и сладости. Все это медики вручили воспитанникам детских домов и малоимущим семьям.

      Проведение благотворительных акций стало уже традицией для российских военнослужащих. Несмотря на то, что 2 года назад воинскую часть передислоцировали, бойцы и медперсонал продолжают помогать местным жителям.

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