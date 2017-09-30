В Таджикистане российские врачи военного госпиталя раздали детям-сиротам подарки

Российские медики военного госпиталя, дислоцированного в Таджикистане, устроили для детей города Куляба настоящий праздник.

Они своими силами собрали подарки и упаковали в рюкзаки пеналы, краски, альбомы и сладости. Все это медики вручили воспитанникам детских домов и малоимущим семьям.



Проведение благотворительных акций стало уже традицией для российских военнослужащих. Несмотря на то, что 2 года назад воинскую часть передислоцировали, бойцы и медперсонал продолжают помогать местным жителям.