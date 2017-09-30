В Алеппо возобновил работу крупнейший в мире крытый исторический рынок

Сирийский Алеппо возвращается к мирной жизни. Там снова заработал крупнейший в мире крытый исторический рынок Аль-Мадина .

Пока свои двери распахнули всего 20 лавок, но планы уже расписаны на 10 лет вперед. Во время оккупации города по территории рынка проходила линия фронта, торговые ряды были разрушены минометными обстрелами и пожарами. Некоторые постройки разбирали сами боевики.



Житель Алеппо: «Здесь были позиции боевиков. Рынку почти тысяча лет, а они ломали стены и пол в лавках, делали укрепления из камней».



Житель Алеппо: «Я один остался в Алеппо, кто умеет делать такие ковры. Я спрятал станок у себя дома, когда в городе были террористы были. Теперь все на своем месте. Все возвращаются».



Три десятка лет назад рынок Аль-Мадина вместе со старой частью Алеппо был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Экстремисты атаковали город еще 5 лет назад, но после тяжелых боев смогли захватить не более 40% его территории.



Освобождение экономической столицы Сирии началось летом 2016 года, а уже в декабре того же года Алеппо перешел под контроль правительственных войск.