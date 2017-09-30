В Москве ищут злоумышленника, напавшего с ножом на прохожих

Столичные полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом на прохожих. В результате нападения пострадали два человека.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, мужчина напал на людей в четверг около 22:00 мск неподалеку от дома №7 на проезде Якушкина.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «На службу „02“ поступило сообщение о том, что неизвестный нападает на прохожих. Около дома 7 на проезде Якушкина неизвестный предметом, похожим на нож, нанес удары неработающему мужчине 1988 года рождения, и мужчине 1991 года рождения».
Сейчас оба пострадавших находятся в больнице.
По факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «На службу „02“ поступило сообщение о том, что неизвестный нападает на прохожих. Около дома 7 на проезде Якушкина неизвестный предметом, похожим на нож, нанес удары неработающему мужчине 1988 года рождения, и мужчине 1991 года рождения».
Сейчас оба пострадавших находятся в больнице.
По факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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