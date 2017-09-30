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    В Бухаресте при пожаре в приюте для престарелых погиб человек

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    В Бухаресте при пожаре в приюте для престарелых погиб человек

    В Бухаресте при пожаре в приюте для престарелых погиб человек

    В румынской столице вспыхнул приют для престарелых. В результате один человек погиб, 19 были госпитализированы.

    Спасатели эвакуировали из четырехэтажного здания 30 человек. Пострадавших доставили в бухарестские больницы.

    По данным ТТАСС, огонь перекинулся на два соседних здания. В одном из них хранились автопокрышки. Площадь пожара достигает 200 квадратных метров.

    В настоящее время пламя удалось локализовать. В районе ЧП ограничено движение транспорта и прекращена подача электроэнергии.

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