В Волгоградской области спасают бывшие колхозные церкви с уникальной историей

Общественники в Волгоградской области пытаются спасти десятки старинных храмов, которые раньше находились в колхозной собственности. Сейчас эти объекты культурного наследия, у каждого из которых своя уникальная история, лежат в руинах. Проблема в том, что теперь они оказались не нужны ни государству, ни церкви, а раз нет собственника, следовательно, и спросить не с кого.

В полуразрушенных стенах еще угадывается архитектура старинного храма. Церковь Иоанна Богослова в поселке Горная Пролейка построена в начале XIX века. Ее судьба типична для многих российских церквей.



Валерий Котельников, председатель волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Здесь была изба-читальня, потом было зернохранилище, теперь все это пришло в полное разрушение».



Разрушение никто не пытается остановить и в наши дни. Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Антропов, церкви, бывшие когда-то в колхозной собственности, общественники находят в разных концах региона. Формально храмы охраняет государство, у всех есть статус объектов культурного наследия, но толку от этого статуса никакого.



Иногда правопреемник находится, но и здесь все непросто. Храм Архистратига Михаила 11 лет назад передали приходу села Лопуховка. На сегодня восстановить удалось не больше четверти здания. Над основными помещениями церкви не то что куполов, даже крыши нет.



Полная реконструкция чудом уцелевшей при советской власти церкви пока остаются мечтой. Любые работы на объекте культурного наследия — дорогая затея. Единственный источник денег — пожертвования, но сельские приходы немногочисленны, среди прихожан в основном пенсионеры.