Минтранс: за границей остаются 28,5 тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа»

Глава Минтранса РФ Максим Соколов провел оперативное совещание по организации перевозок пассажиров компании
«ВИМ-Авиа».
Сообщение пресс-службы Минтранса РФ: «Всего в пунктах иностранных государств находятся около 28 500 пассажиров. Наибольшее количество в Турции — около 8 000 пассажиров».
В Минтрансе сообщили, что рейсами «ВИМ-Авиа» уже перевезены 1 355 пассажиров. Дополнительные рейсы по маршруту Москва — Анталия — Москва совершат авиакомпании «Уральские авиалинии», Royal Flight, Azur Air и греческий авиаперевозчик Ellin Air. цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы Минтранса РФ: «До 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2 500 человек в сутки. Со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров».
Следующее заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа» состоится сегодня в 09:00, сообщили в Минтрансе.
Напомним, в начале недели компания «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу из-за финансовых проблем и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов превысили 1,3 млрд рублей. После массовых задержек и отмен рейсов в отношении руководства авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров. Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела — 25 сентября. В пятницу Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой. Они помещены под домашний арест.
В Минтрансе сообщили, что рейсами «ВИМ-Авиа» уже перевезены 1 355 пассажиров. Дополнительные рейсы по маршруту Москва — Анталия — Москва совершат авиакомпании «Уральские авиалинии», Royal Flight, Azur Air и греческий авиаперевозчик Ellin Air. цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы Минтранса РФ: «До 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2 500 человек в сутки. Со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров».
Следующее заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа» состоится сегодня в 09:00, сообщили в Минтрансе.
Напомним, в начале недели компания «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу из-за финансовых проблем и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов превысили 1,3 млрд рублей. После массовых задержек и отмен рейсов в отношении руководства авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров. Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела — 25 сентября. В пятницу Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой. Они помещены под домашний арест.
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