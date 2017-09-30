Сокращение дипмиссии США на Кубе: чем обернется для Гаваны отзыв дипломатов

Американо-кубинские отношения вновь дали трещину. Соединенные Штаты отзывают часть персонала из посольства на Кубе. Дипломаты там проработали чуть больше 2 лет. По их словам, в последнее время началось нечто странное. Сотрудники миссии якобы подвергались акустическим атакам.
Соединенные Штаты больше чем вполовину сокращают свою дипмиссию на Кубе. Работать в Гаване останутся только те сотрудники, без которых невозможно обойтись, остальным, а это 60% персонала, с семьями приказано немедленно вернуться домой.
На эвакуацию из Гаваны американский Госдепартамент решился после жалоб сотрудников посольства США на Кубе на резкое ухудшение здоровья — боли в ушах, головокружение, потерю слуха, общую усталость, бессонницу. Известно об этом стало почти год назад. Американцы, которые начали расследование, уверены, что плохое самочувствие сотрудников стало следствием неизвестных атак, возможно, акустических. Но выяснить хоть что-либо конкретное об этих нападениях пока так и не удалось.
Хизер Ноерт, представитель Госдепартамента США: «Медицински подтверждено, что 21 американец пострадал в результате инцидентов на Кубе. Эта цифра может измениться, если это произойдет, мы вам сразу об этом сообщим, но пока мы знаем о 21 случае».
Кубинские власти категорически отрицают, что подобные атаки на американских дипломатов вообще возможны на Острове свободы. Некоторые из пострадавших уверяют, что подверглись неизвестному воздействию, проживая не в посольстве, а в обычных отелях, но никто из других постояльцев тех же самых отелей на схожие симптомы не жаловался,
Рафаэль Серрано, ведущий новостей Государственного телевидения Кубы: «Судя по предварительным результатам, полученным кубинскими властями в ходе расследования, которое учитывало и информацию, представленную властями США, пока нет никаких данных о причинах ухудшения здоровья американских дипломатов».
Куба всячески старалась погасить внезапный кризис, даже на Генассамблее ООН глава кубинского МИДа отдельно обращался к США, заверяя, что не знает, почему заболели американские дипломаты, и уговаривал Америку не политизировать всю историю в связи с отсутствием каких-либо доказательств. Но не помогло. И хотя дипотношения с Кубой Америка не прекращает, она на неопределенное время останавливает выдачу виз кубинским гражданам.
Примечательно, что этот откат, если не сказать разлад в отношениях произошел вскоре после того, как Дональд Трамп заявил о готовности пересмотреть договоренности о нормализации отношений с Кубой, достигнутые 2 года назад его предшественником Бараком Обамой. Вашингтон уверяет, что контакты с Гаваной остаются в силе, но уже известно, что официальным американским делегациям поездки на Кубу пока запрещены.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, возможно, самый болезненный итог всей этой истории для самой Кубы — рекомендация Госдепа американским туристам отказаться от посещения Острова свободы. Туризм — одна из основных статьей дохода Кубы, поэтому падение только начавшего расти турпотока из Америки несомненно скажется на всей отрасли.
На эвакуацию из Гаваны американский Госдепартамент решился после жалоб сотрудников посольства США на Кубе на резкое ухудшение здоровья — боли в ушах, головокружение, потерю слуха, общую усталость, бессонницу. Известно об этом стало почти год назад. Американцы, которые начали расследование, уверены, что плохое самочувствие сотрудников стало следствием неизвестных атак, возможно, акустических. Но выяснить хоть что-либо конкретное об этих нападениях пока так и не удалось.
Хизер Ноерт, представитель Госдепартамента США: «Медицински подтверждено, что 21 американец пострадал в результате инцидентов на Кубе. Эта цифра может измениться, если это произойдет, мы вам сразу об этом сообщим, но пока мы знаем о 21 случае».
Кубинские власти категорически отрицают, что подобные атаки на американских дипломатов вообще возможны на Острове свободы. Некоторые из пострадавших уверяют, что подверглись неизвестному воздействию, проживая не в посольстве, а в обычных отелях, но никто из других постояльцев тех же самых отелей на схожие симптомы не жаловался,
Рафаэль Серрано, ведущий новостей Государственного телевидения Кубы: «Судя по предварительным результатам, полученным кубинскими властями в ходе расследования, которое учитывало и информацию, представленную властями США, пока нет никаких данных о причинах ухудшения здоровья американских дипломатов».
Куба всячески старалась погасить внезапный кризис, даже на Генассамблее ООН глава кубинского МИДа отдельно обращался к США, заверяя, что не знает, почему заболели американские дипломаты, и уговаривал Америку не политизировать всю историю в связи с отсутствием каких-либо доказательств. Но не помогло. И хотя дипотношения с Кубой Америка не прекращает, она на неопределенное время останавливает выдачу виз кубинским гражданам.
Примечательно, что этот откат, если не сказать разлад в отношениях произошел вскоре после того, как Дональд Трамп заявил о готовности пересмотреть договоренности о нормализации отношений с Кубой, достигнутые 2 года назад его предшественником Бараком Обамой. Вашингтон уверяет, что контакты с Гаваной остаются в силе, но уже известно, что официальным американским делегациям поездки на Кубу пока запрещены.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, возможно, самый болезненный итог всей этой истории для самой Кубы — рекомендация Госдепа американским туристам отказаться от посещения Острова свободы. Туризм — одна из основных статьей дохода Кубы, поэтому падение только начавшего расти турпотока из Америки несомненно скажется на всей отрасли.
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