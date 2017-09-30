Морская, пресноводная и консервированная: правда и мифы о пользе рыбы

Любители рыбы интересуются, в самом ли деле дикая рыба лучше той, которая выросла на ферме, как быть с костями и что именно следует есть в состоянии депрессии.
В Интернете часто пишут: опасайтесь рыбы, выращенной на фермах, она может быть опасна, так как подкрашена и обработана антибиотиками. Во Франции каждый рыбный магазин должен информировать покупателя о том, откуда взялась каждая конкретная рыба, была она поймана в море или выращена на ферме. Почему французов предупреждают, а россиян — нет? И не скрывается ли что-нибудь небезопасное за самим понятием искусственно выращенной рыбы?
Расследование программы «Еда живая и мертвая» показало, что это больше вопрос вкуса. На фермах во Вьетнаме кругом грязь и большое количество гибнущей рыбы, но хозяйства в Эквадоре работают по строгим международным стандартам, а в Чили, Норвегии и Мурманской области лосося разводят в условиях, максимально близких к природным, — прямо в морской воде.
С детства нам твердили, что самое полезное в рыбе — это фосфор. На самом деле все не так. В XIX веке немецкий медик Фридрих Бюхнер выяснил, что в человеческом мозге есть фосфор, и предположил, что именно это вещество отвечает за процессы мышления. Основываясь на этом, врачи стали рекомендовать есть рыбу для улучшения работы мозга. Современные ученые согласны, что рыба позитивно влияет на нервную систему, но дело не в фосфоре. Действуют полиненасыщенные кислоты омега-3, из-за которых рыбу (непременно жирную) даже рекомендуют включать в комплекс лечения депрессии.
В морской рыбе содержание жирных кислот выше, чем в пресноводной. К тому же обитатели морей и океанов лучше накапливают микроэлементы, в том числе витамин D. Особенно богаты кожа и коричневая прослойка между кожей и мясом, их тоже стоит съедать.
Многое зависит от того, как рыба приготовлена. В копченом виде пользы она не принесет, скорее, наоборот. Дым делает любые продукты канцерогенными, особенно если применяется метод горячего копчения. Холодное и приправа «жидкий дым» менее вредны.
Рыбные консервы тоже не все одинаково хороши. Например, шпроты в масле очень калорийны, к тому же предварительно коптятся. Диетологи советуют выбирать консервы в собственном соку или томате. Кстати, в рыбе, закатанной в банку, сохраняются те самые суперполезные для сердца, сосудов и мозга полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.
Несмотря на всю свою пользу, иногда рыба может быть по-настоящему опасна. Рыбная косточка может проткнуть пищевод, что может привести и плачевным последствиям, в том числе воспалению. Удалять кости самостоятельно можно лишь в том случае, если они хорошо видны, то есть находятся в ротовой полости. К народному рецепту — проглатыванию корочки хлеба — врачи относятся неоднозначно.
Расследование программы «Еда живая и мертвая» показало, что это больше вопрос вкуса. На фермах во Вьетнаме кругом грязь и большое количество гибнущей рыбы, но хозяйства в Эквадоре работают по строгим международным стандартам, а в Чили, Норвегии и Мурманской области лосося разводят в условиях, максимально близких к природным, — прямо в морской воде.
С детства нам твердили, что самое полезное в рыбе — это фосфор. На самом деле все не так. В XIX веке немецкий медик Фридрих Бюхнер выяснил, что в человеческом мозге есть фосфор, и предположил, что именно это вещество отвечает за процессы мышления. Основываясь на этом, врачи стали рекомендовать есть рыбу для улучшения работы мозга. Современные ученые согласны, что рыба позитивно влияет на нервную систему, но дело не в фосфоре. Действуют полиненасыщенные кислоты омега-3, из-за которых рыбу (непременно жирную) даже рекомендуют включать в комплекс лечения депрессии.
В морской рыбе содержание жирных кислот выше, чем в пресноводной. К тому же обитатели морей и океанов лучше накапливают микроэлементы, в том числе витамин D. Особенно богаты кожа и коричневая прослойка между кожей и мясом, их тоже стоит съедать.
Многое зависит от того, как рыба приготовлена. В копченом виде пользы она не принесет, скорее, наоборот. Дым делает любые продукты канцерогенными, особенно если применяется метод горячего копчения. Холодное и приправа «жидкий дым» менее вредны.
Рыбные консервы тоже не все одинаково хороши. Например, шпроты в масле очень калорийны, к тому же предварительно коптятся. Диетологи советуют выбирать консервы в собственном соку или томате. Кстати, в рыбе, закатанной в банку, сохраняются те самые суперполезные для сердца, сосудов и мозга полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.
Несмотря на всю свою пользу, иногда рыба может быть по-настоящему опасна. Рыбная косточка может проткнуть пищевод, что может привести и плачевным последствиям, в том числе воспалению. Удалять кости самостоятельно можно лишь в том случае, если они хорошо видны, то есть находятся в ротовой полости. К народному рецепту — проглатыванию корочки хлеба — врачи относятся неоднозначно.
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