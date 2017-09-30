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    Мармелад обычный и жевательный: какая сладость не прибавит лишних килограммов. еда, здоровье, кулинария, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМармелад обычный и жевательный: какая сладость не прибавит лишних килограммов

    Мармелад обычный и жевательный: какая сладость не прибавит лишних килограммов

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    Мармелад обычный и жевательный: какая сладость не прибавит лишних килограммов

    Мармелад обычный и жевательный: какая сладость не прибавит лишних килограммов

    Мармелад обычный и жевательный: какая сладость не прибавит лишних килограммов

      Мармелад часто называют полезной сладостью. Осталось разобраться, в самом ли деле его можно есть столько, сколько влезет, а также выяснить, какой лучше — обычный или жевательный.

      В магазинном слишком много сахара и почти не чувствуется вкус фруктов. Если выбирать между разными видами сладостей, которые иногда и понемногу все-таки можно, то мармелад окажется лучше других, например, шоколадных конфет или тортов.

      Можно сказать, что мармелад — диетическая сладость, потому что он не содержит жира. Углеводов в этом продукте много, но при этом он не самый высококалорийный. Есть в мармеладе и полезный компонент — пектин. Это растворимые растительные волокна, которые обладают свойством впитывать в кишечнике все вредное, служат подкормкой для полезных бактерий и вообще улучшают пищеварение.

      Если кто-то думает, что стоит покупать так называемый полезный мармелад, сделанный на
      фруктозе и продающийся в аптеках или отделах для диабетиков, то доктора говорят, что особого смысла в этом нет — калорийность примерно та же, что у обычного сахара, только глюкозы нет, что важно при диабете, но для заботы о весе значения не имеет.

      Особый вид мармелада — жевательный. Разные его виды очень популярны в США. Вместо пектина производители используют желатин (и в жевательных мишках тоже), фруктов в составе почти нет, в лучшем случае немного сока.

      Назвать мармелад полезным нельзя, но немножко уменьшить вред можно, если готовить его самостоятельно. О том, как сделать сладкое лакомство в домашних условиях, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».

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