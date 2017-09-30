В ЮАР лев укусил пытавшегося его погладить регбиста: видео

Тренер валлийского клуба «Оспрейз» назвал попытку регбиста погладить льва в зоопарке «самым глупым, что он
когда-либо видел в жизни».
Как пишет The Sun, в ЮАР в зоопарке в Блумфонтейне регбист сборной Уэльса Скотт Болдуин сунул руку в клетку льва, чтобы его погладить. Спортсмен отделался несколькими швами и шрамами.
Тренер назвал происшествие самым глупым поступком из тех, что он видел.
Стив Тенди, главный тренер сборной Уэльса: «Произошел инцидент со львом, но, честно говоря, лев здесь не при чем. Он укусил Скотта, но когда ты суешь руку за ограду, где сидит лев, тебя обязательно укусят. Его предупреждали, чтобы он вел себя осторожно, так что эта глупость на его совести. Нельзя гладить льва как котенка».
Из-за травмы спортсмен пропустил товарищеский матч, для участия в котором команда приехала в ЮАР. По словам представителей команды, травма легкая и Скотт Болдуин вернется домой вместе с командой.
Тренер назвал происшествие самым глупым поступком из тех, что он видел.
Стив Тенди, главный тренер сборной Уэльса: «Произошел инцидент со львом, но, честно говоря, лев здесь не при чем. Он укусил Скотта, но когда ты суешь руку за ограду, где сидит лев, тебя обязательно укусят. Его предупреждали, чтобы он вел себя осторожно, так что эта глупость на его совести. Нельзя гладить льва как котенка».
Из-за травмы спортсмен пропустил товарищеский матч, для участия в котором команда приехала в ЮАР. По словам представителей команды, травма легкая и Скотт Болдуин вернется домой вместе с командой.
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