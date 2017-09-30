В Московском регионе будет дождь и до 11 градусов тепла

В Росгидромете сообщили, что в последний день сентября в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше 11 градусов.
Сообщение Росгидромета: «В субботу днем будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 8–10, по области от 6 до 11 градусов тепла. Ветер северный 5–10 метров в секунду».
В ночь на воскресенье температура в столице будет от нуля до двух градусов тепла. А в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается северо-восточный 3–8 м/с.
А в воскресенье осадки не ожидаются. Температура в столице 8–10 градусов, в Подмосковье от 5 до 10 градусов выше ноля. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду, цитирует ТАСС.
В ночь на воскресенье температура в столице будет от нуля до двух градусов тепла. А в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается северо-восточный 3–8 м/с.
А в воскресенье осадки не ожидаются. Температура в столице 8–10 градусов, в Подмосковье от 5 до 10 градусов выше ноля. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду, цитирует ТАСС.
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