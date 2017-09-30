Смотр
ТВ-Эфир
Смотр

    В Саратове 3 человека пострадали при столкновении скорой помощи и легковушки

    комментировать

    В Саратове 3 человека пострадали при столкновении скорой помощи и легковушки

    В Саратове 3 человека пострадали при столкновении скорой помощи и легковушки

    В ночь на субботу на Усть-Курдюмском шоссе в Саратове карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, есть пострадавшие.

    Сообщение пресс-службы саратовского главка МВД: «Возле дома 10 на Усть-Курдюмском шоссе произошло столкновение автомобиля Mazda и автомобиля скорой помощи „Газель“. В результате ДТП госпитализированы 51-летний водитель скорой и двое его пассажиров — 25-летняя женщина и 28-летний мужчина».

    Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, пишет РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru