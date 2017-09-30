В Саратове 3 человека пострадали при столкновении скорой помощи и легковушки

В ночь на субботу на
Усть-Курдюмском шоссе в Саратове карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, есть пострадавшие.
Сообщение пресс-службы саратовского главка МВД: «Возле дома 10 на Усть-Курдюмском шоссе произошло столкновение автомобиля Mazda и автомобиля скорой помощи „Газель“. В результате ДТП госпитализированы 51-летний водитель скорой и двое его пассажиров — 25-летняя женщина и 28-летний мужчина».
Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, пишет РИА Новости.
Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, пишет РИА Новости.
Комментарии