Коридор спасения: как в потоке машин пропускать скорую помощь

Многие автомобилисты попадали в ситуации, когда в пробке сзади раздается вой сирены скорой помощи. Водитель включает правый поворотник, но соседний ряд не пускает, поэтому машина все равно мешает проехать медицинскому спецтранспорту. Дело в том, что пропускать надо уметь.
Большинство водителей готово пропустить авто оперативных служб, к этому их приучили строгими наказаниями вплоть до лишения прав. Но многие не представляют, как это сделать правильно и быстро в плотном потоке. В Петербурге фельдшеру бригады пришлось выбежать на дорогу, чтобы вразумить водителей.
Александр Раевский, врач-реаниматолог бригады скорой помощи: «Мы доставляли в стационар тяжелого пациента. К сожалению, в пути возникло состояние клинической смерти, пришлось, фигурально выражаясь, вручную раздвигать автомобильный поток, указывая водителям во всех полосах движения, в какую сторону им подвинуться».
Типичная ситуация: затор, неотложка с сиреной и маячками упирается в стоящий автомобиль. Его водитель включил правый поворотник, но соседей справа это совершенно не волнует.
Олег Корецкий, водитель скорой помощи: «На дороге так всегда бывает. Приходится ждать, пока поток сдвинется. В идеале должны все ряды сдвигаться, а не встраиваться друг в друга».
Конкретных действий, какие должен предпринимать водитель, уступая дорогу скорой, в правилах дорожного движения не описывается, есть лишь понятие, что значит «уступить дорогу», в отличие от западных стран, в том числе Белоруссии, где прописывается конкретное понятие — «создание коридора для спецтранспорта».
Немецкие специалисты почти 40 лет назад разработали инструкцию: левый ряд сдвигается левее, соседний — правее, чтобы получился так называемый коридор спасения.
Если скорая помощь появляется в потоке, это касается всех рядов, а не только тех, у кого мигалки сзади. Подвиньтесь на несколько сантиметров, даже если спецтранспорт в другом ряду. И пусть это станет новым неписаным правилом. Нужно помнить, что медикам важна каждая секунда, ведь они спасают жизни. Подробнее о том, как вести себя на дороге и не стать помехой для автомобилей оперативных служб, смотрите в программе «Главная дорога».
Александр Раевский, врач-реаниматолог бригады скорой помощи: «Мы доставляли в стационар тяжелого пациента. К сожалению, в пути возникло состояние клинической смерти, пришлось, фигурально выражаясь, вручную раздвигать автомобильный поток, указывая водителям во всех полосах движения, в какую сторону им подвинуться».
Типичная ситуация: затор, неотложка с сиреной и маячками упирается в стоящий автомобиль. Его водитель включил правый поворотник, но соседей справа это совершенно не волнует.
Олег Корецкий, водитель скорой помощи: «На дороге так всегда бывает. Приходится ждать, пока поток сдвинется. В идеале должны все ряды сдвигаться, а не встраиваться друг в друга».
Конкретных действий, какие должен предпринимать водитель, уступая дорогу скорой, в правилах дорожного движения не описывается, есть лишь понятие, что значит «уступить дорогу», в отличие от западных стран, в том числе Белоруссии, где прописывается конкретное понятие — «создание коридора для спецтранспорта».
Немецкие специалисты почти 40 лет назад разработали инструкцию: левый ряд сдвигается левее, соседний — правее, чтобы получился так называемый коридор спасения.
Если скорая помощь появляется в потоке, это касается всех рядов, а не только тех, у кого мигалки сзади. Подвиньтесь на несколько сантиметров, даже если спецтранспорт в другом ряду. И пусть это станет новым неписаным правилом. Нужно помнить, что медикам важна каждая секунда, ведь они спасают жизни. Подробнее о том, как вести себя на дороге и не стать помехой для автомобилей оперативных служб, смотрите в программе «Главная дорога».
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