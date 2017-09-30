Уступи дорогу: в РФ могут ввести тюремное наказание за непропуск скорой помощи

Чтобы люди не умирали
из-за опоздавшей неотложки, законодатели хотят жестче наказывать тех, кто встает у медиков на пути.
Евгения Кулюшина из поселка Берёзовка Красноярского края так и не простила вахтершу больницы, из-за которой так некрасиво прославилась. Запись, запечатлевшая иномарку, перекрывшую путь нескольким неотложкам, возмутила тысячи пользователей Сети. Но главное осталось за кадром. Евгению с трехмесячной дочкой в машине не впустили на территорию больницы, хотя въезд с детьми до года разрешен всем.
Евгения Кулюшина, водитель: «Я была заблокирована и сзади, и спереди, когда из больницы есть три выезда для скорой помощи».
Когда в полиции узнали, что Евгения ни при чем, а скорые вообще ехали на обед, дело закрыли.
Юлия Глушкова, начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Красноярскому краю: «Все-таки девушку, наверное, в большей степени спровоцировали другие участники движения на вот эту конфликтную ситуацию».
Сегодня любой конфликт со скорой обсуждает вся страна, но скандалы быстро забываются. На Камчатке, не дождавшись помощи, умер пациент. За это так никого и не наказали.
Создание помех медицинскому транспорту карается штрафом в размере 500 рублей или лишением прав до 3 месяцев. Так стал пешеходом Алексей Кононов из Санкт-Петербурга. Для тех, кто не понимает, что от врачей скорой зависят жизни людей, депутаты приготовили новый букет наказаний. Теперь нарушителю грозит тюремный срок до 4 лет, если больной, к которому доктора опоздали, умер.
Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной думы РФ: «Важно, чтобы в обществе появилась вот эта превентивная мера общего осознания. Не делай так, ответственность не наступит».
Но эксперты возмущены, ведь под статью может попасть каждый. Должны быть неоспоримые доказательства, лучше всего видео из служебной машины, как в ГАИ.
Сергей Смирнов, автомобильный эксперт: «В группу риска попадут абсолютно все водители, которые даже бы если и хотели уступить дорогу, но у них не было такой физической возможности».
Те, кто готов пропустить, не понимают, как это сделать, не получив штраф, например, за стоп-линию или красный свет. Согласно правилам, уступить дорогу — значит не начинать и не продолжать движение.
Дмитрий Лейбов, начальник отделения организации работы по исполнению административного законодательства ГУОБДД МВД РФ: «Водитель должен в совокупности руководствоваться положением правил дорожного движения и предпринять все необходимые меры для того, чтобы автомобиль специальной службы проехал беспрепятственно для выполнения своего служебного задания».
Законодатели уверены, что невиновные не пострадают, наказывать может только суд. Но об обязательных регистраторах в неотложках нет ни слова. Даже медики согласны, что отправлять в тюрьму всех, кто оказался перед скорой, слишком сурово.
Законопроект могут принять уже в этом году. А машины с мигалками спешат на вызов прямо сейчас. Подробнее о том, как не создать препятствий для проезда скорой помощи, смотрите в программе «Главная дорога».
Евгения Кулюшина, водитель: «Я была заблокирована и сзади, и спереди, когда из больницы есть три выезда для скорой помощи».
Когда в полиции узнали, что Евгения ни при чем, а скорые вообще ехали на обед, дело закрыли.
Юлия Глушкова, начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Красноярскому краю: «Все-таки девушку, наверное, в большей степени спровоцировали другие участники движения на вот эту конфликтную ситуацию».
Сегодня любой конфликт со скорой обсуждает вся страна, но скандалы быстро забываются. На Камчатке, не дождавшись помощи, умер пациент. За это так никого и не наказали.
Создание помех медицинскому транспорту карается штрафом в размере 500 рублей или лишением прав до 3 месяцев. Так стал пешеходом Алексей Кононов из Санкт-Петербурга. Для тех, кто не понимает, что от врачей скорой зависят жизни людей, депутаты приготовили новый букет наказаний. Теперь нарушителю грозит тюремный срок до 4 лет, если больной, к которому доктора опоздали, умер.
Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной думы РФ: «Важно, чтобы в обществе появилась вот эта превентивная мера общего осознания. Не делай так, ответственность не наступит».
Но эксперты возмущены, ведь под статью может попасть каждый. Должны быть неоспоримые доказательства, лучше всего видео из служебной машины, как в ГАИ.
Сергей Смирнов, автомобильный эксперт: «В группу риска попадут абсолютно все водители, которые даже бы если и хотели уступить дорогу, но у них не было такой физической возможности».
Те, кто готов пропустить, не понимают, как это сделать, не получив штраф, например, за стоп-линию или красный свет. Согласно правилам, уступить дорогу — значит не начинать и не продолжать движение.
Дмитрий Лейбов, начальник отделения организации работы по исполнению административного законодательства ГУОБДД МВД РФ: «Водитель должен в совокупности руководствоваться положением правил дорожного движения и предпринять все необходимые меры для того, чтобы автомобиль специальной службы проехал беспрепятственно для выполнения своего служебного задания».
Законодатели уверены, что невиновные не пострадают, наказывать может только суд. Но об обязательных регистраторах в неотложках нет ни слова. Даже медики согласны, что отправлять в тюрьму всех, кто оказался перед скорой, слишком сурово.
Законопроект могут принять уже в этом году. А машины с мигалками спешат на вызов прямо сейчас. Подробнее о том, как не создать препятствий для проезда скорой помощи, смотрите в программе «Главная дорога».
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