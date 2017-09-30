В спорткаре актрисы Лукерьи Ильяшенко можно мусорить, курить и ругаться матом

Актриса Лукерья Ильяшенко не любит постороннего внимания и взглядов, не ездит в метро, предпочитая прятаться за стеклами своего спортивного купе.
В машине артистка проводит большую часть свободного времени. В машине у нее свои правила. Точнее, полная анархия.
Лукерья Ильяшенко, актриса: «В машине можно курить, мусорить, ругаться матом, но нельзя не пристегиваться. Во всем мире пристегиваются, а у нас почему-то людям кажется, что это неудобно».
Прежде чем обрести собственный дом на колесах, актриса несколько раз начинала учиться на права, но всякий раз накопленные деньги тратила на новые наряды. Есть мнение, что девушки за рулем заняты только тем, что подкрашивают губы и копаются в телефоне.
Лукерья Ильяшенко: «Я — та самая мерзкая бабища, которая в пробке красится Одновременно тональником щеки мажу, глаза крашу! Я понимаю, что это отвратительно, понимаю, что это даже хуже, чем копаться в телефоне».
Авария из-за телефона уже случилась. Актриса ударила находившийся впереди автомобиль.
Лукерья Ильяшенко: «Со всей дури въехала впереди стоящую машину, за мной еще несколько. Мне прямо в глупую морду открылась подушка безопасности. Это было внезапно и больно».
В машине актриса возит вещи на все случаи жизни: пустой чемодан, игрушки, театральную маску, смешные наряды, шапку лисы, визитки, журналы, коврик для йоги, рабочие перчатки и… наполнитель для кошачьих туалетов. Незнакомых людей Лукерья не любит, а котов просто обожает, поэтому в ее багажнике всегда найдутся кошачьи деликатесы. Программа «Главная дорога» знает все о водительских привычках и автомобилях звезд.
Лукерья Ильяшенко, актриса: «В машине можно курить, мусорить, ругаться матом, но нельзя не пристегиваться. Во всем мире пристегиваются, а у нас почему-то людям кажется, что это неудобно».
Прежде чем обрести собственный дом на колесах, актриса несколько раз начинала учиться на права, но всякий раз накопленные деньги тратила на новые наряды. Есть мнение, что девушки за рулем заняты только тем, что подкрашивают губы и копаются в телефоне.
Лукерья Ильяшенко: «Я — та самая мерзкая бабища, которая в пробке красится Одновременно тональником щеки мажу, глаза крашу! Я понимаю, что это отвратительно, понимаю, что это даже хуже, чем копаться в телефоне».
Авария из-за телефона уже случилась. Актриса ударила находившийся впереди автомобиль.
Лукерья Ильяшенко: «Со всей дури въехала впереди стоящую машину, за мной еще несколько. Мне прямо в глупую морду открылась подушка безопасности. Это было внезапно и больно».
В машине актриса возит вещи на все случаи жизни: пустой чемодан, игрушки, театральную маску, смешные наряды, шапку лисы, визитки, журналы, коврик для йоги, рабочие перчатки и… наполнитель для кошачьих туалетов. Незнакомых людей Лукерья не любит, а котов просто обожает, поэтому в ее багажнике всегда найдутся кошачьи деликатесы. Программа «Главная дорога» знает все о водительских привычках и автомобилях звезд.
Комментарии