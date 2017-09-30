Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Взрослый и двое детей погибли в ДТП с медведем в Колорадо

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    Взрослый и двое детей погибли в ДТП с медведем в Колорадо

    Взрослый и двое детей погибли в ДТП с медведем в Колорадо

    В американском штате Колорадо три человека погибли, еще четверо получили ранения при столкновении автомобиля с медведем.

    Как сообщают американские СМИ, столкновение автомобиля с внезапно выскочившим на дорогу медведем произошло на шоссе недалеко от города Райфл (штат Колорадо). Медведь мертв.

    Во внедорожнике ехала семья из семи человек. На месте аварии скончались 63-летний мужчина и 7-летняя девочка, а ее 15-летняя сестра умерла в больнице. Еще четверо членов этой семьи остаются в больнице с тяжелейшими травмами.

    Полиция расследует все обстоятельства автокатастрофы.

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