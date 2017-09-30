Взрослый и двое детей погибли в ДТП с медведем в Колорадо

В американском штате Колорадо три человека погибли, еще четверо получили ранения при столкновении автомобиля с медведем.
Как сообщают американские СМИ, столкновение автомобиля с внезапно выскочившим на дорогу медведем произошло на шоссе недалеко от города Райфл (штат Колорадо). Медведь мертв.
Во внедорожнике ехала семья из семи человек. На месте аварии скончались 63-летний мужчина и 7-летняя девочка, а ее 15-летняя сестра умерла в больнице. Еще четверо членов этой семьи остаются в больнице с тяжелейшими травмами.
Полиция расследует все обстоятельства автокатастрофы.
Во внедорожнике ехала семья из семи человек. На месте аварии скончались 63-летний мужчина и 7-летняя девочка, а ее 15-летняя сестра умерла в больнице. Еще четверо членов этой семьи остаются в больнице с тяжелейшими травмами.
Полиция расследует все обстоятельства автокатастрофы.
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