Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Мадуро помолился архангелу Михаилу о защите от демонов и империалистов

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    • Кадры из видео: Multimedio VTV / youtube.com
    Мадуро помолился архангелу Михаилу о защите от демонов и империалистов

    Мадуро помолился архангелу Михаилу о защите от демонов и империалистов

    Мадуро помолился архангелу Михаилу о защите от демонов и империалистов
  • Кадры из видео: Multimedio VTV / youtube.com

    • Президент Венесуэлы в прямом эфире попросил защиты у архангела Михаила в борьбе с демонами спекуляции, олигархии, правых сил и империализма.

    Выступая в эфире Venezolana de Television президент Венесуэлы Николас Мадуро
    воззвал к небесным силам, попросив защиты от венесуэльских правых и империалистов. Мадуро заявил, что в день архангела Михаила он обращается к нему за помощью и защитой.

    Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Он нас благословляет и защищает во время нашей битвы с демонами, дьяволом, развратом, которые каждый день наносят вред народу, демонами спекуляции, олигархии, правых венесуэльских сил, империализма».

    После этого Мадуро показал телезрителям небольшую картинку с изображением архангела Михаила и прочел молитву ему.

    Напомним, беспорядки в Венесуэле не стихают с начала апреля. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента страны и ограничивающие функции парламента. В столкновениях погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций получили ранения.

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