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    Ракета Ariane 5 успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли. космонавтика, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРакета Ariane 5 успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли

    Ракета Ariane 5 успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли

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    • Фото: @Arianespace / twitter.com
    Ракета Ariane 5 успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли

    Ракета Ariane 5 успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли

    Ракета Ariane 5 успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли
    • Фото: @Arianespace / twitter.com

      • Ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли.

      Прямую трансляцию запуска тяжелой ракеты Ariane 5 вела компания Arianespace, осуществляющая коммерческие пуски европейской ракеты. Спутники связи были выведены на орбиту через 47 минут после старта ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане.

      Аппарат Intelsat 37e принадлежит крупнейшей международной организации спутниковой связи Intelsat. Спутник предназначен для обеспечения высококачественной спутниковой связи в Европе, Северной и Латинской Америке, Африке. А телекоммуникационный спутник BSAT-4a обеспечит передачу сигнала прямого телевизионного вещания на весь Японский архипелаг. Аппарат принадлежит японскому оператору связи B-SAT.

      Запуск Ariane 5 с этими двумя спутниками планировался еще на 6 сентября, но был отложен из-за неполадок, напоминает ТАСС.

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