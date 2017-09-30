Ракета Ariane 5 успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли

Ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела 2 спутника связи на орбиту Земли.
Прямую трансляцию запуска тяжелой ракеты Ariane 5 вела компания Arianespace, осуществляющая коммерческие пуски европейской ракеты. Спутники связи были выведены на орбиту через 47 минут после старта ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Аппарат Intelsat 37e принадлежит крупнейшей международной организации спутниковой связи Intelsat. Спутник предназначен для обеспечения высококачественной спутниковой связи в Европе, Северной и Латинской Америке, Африке. А телекоммуникационный спутник BSAT-4a обеспечит передачу сигнала прямого телевизионного вещания на весь Японский архипелаг. Аппарат принадлежит японскому оператору связи B-SAT.
Запуск Ariane 5 с этими двумя спутниками планировался еще на 6 сентября, но был отложен из-за неполадок, напоминает ТАСС.
Аппарат Intelsat 37e принадлежит крупнейшей международной организации спутниковой связи Intelsat. Спутник предназначен для обеспечения высококачественной спутниковой связи в Европе, Северной и Латинской Америке, Африке. А телекоммуникационный спутник BSAT-4a обеспечит передачу сигнала прямого телевизионного вещания на весь Японский архипелаг. Аппарат принадлежит японскому оператору связи B-SAT.
Запуск Ariane 5 с этими двумя спутниками планировался еще на 6 сентября, но был отложен из-за неполадок, напоминает ТАСС.
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