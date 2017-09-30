В Нью-Йорке фургон врезался в группу прохожих

В районе Манхэттен в
Нью-Йорке фургон вишневого цвета сбил группу прохожих на переходе.
Как сообщают американские СМИ, три человека получили ранения в результате ДТП в Нью-Йорке в районе Пенсильванского вокзала. Фургон врезался в группу пешеходов, спокойно переходивших улицу на зеленый свет. Пострадавших отправили в больницы.
Водитель объяснил, что не справился с управлением. И что причиной аварии стал сбившийся автомобильный коврик, который запутался в педали газа. Полиция считает произошедшее несчастным случаем.
Водитель объяснил, что не справился с управлением. И что причиной аварии стал сбившийся автомобильный коврик, который запутался в педали газа. Полиция считает произошедшее несчастным случаем.
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