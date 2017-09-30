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    В Нью-Йорке фургон врезался в группу прохожих. Нью-Йорк, США, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нью-Йорке фургон врезался в группу прохожих

    В Нью-Йорке фургон врезался в группу прохожих

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    • Фото: @rlts00 , @mtande / twitter.com
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> фургон врезался в группу прохожих

    В Нью-Йорке фургон врезался в группу прохожих

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> фургон врезался в группу прохожих
    • Фото: @rlts00 , @mtande / twitter.com

      • В районе Манхэттен в Нью-Йорке фургон вишневого цвета сбил группу прохожих на переходе.

      Как сообщают американские СМИ, три человека получили ранения в результате ДТП в Нью-Йорке в районе Пенсильванского вокзала. Фургон врезался в группу пешеходов, спокойно переходивших улицу на зеленый свет. Пострадавших отправили в больницы.

      Водитель объяснил, что не справился с управлением. И что причиной аварии стал сбившийся автомобильный коврик, который запутался в педали газа. Полиция считает произошедшее несчастным случаем.

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