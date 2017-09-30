Расстрелявший сослуживцев в Белогорске военнослужащий убит при задержании

В Восточном военном округе рассказали об операции по задержанию ефрейтора, расстрелявшего сослуживцев и покинувшего военную часть в Амурской области с автоматом и патронами.
Сообщение пресс-службы Восточного военного округа: «Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего было применено табельное оружие. Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение».
В пресс-службе Восточного военного округа также сообщили, что сейчас на месте происшествия работает комиссия Минобороны РФ, устанавливающая все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в пятницу стало известно, что ефрейтор при проведении плановых ночных стрельб открыл огонь из автомата по сослуживцам, ждавшим выхода на огневой рубеж. Погиб офицер и двое военнослужащих, еще двое военных получили ранения. Стрелок украл автомат с патронами и скрылся. Было возбуждено уголовное дело. СМИ сообщили, что в розыск был объявлен 23-летний уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов, который был зачислен в военную часть за 9 дней до происшествия.
Полиция ввела в действие план «Сирена». Жителей Белогорска призвали к осторожности. На улицах города дежурили дополнительные патрули, была усилена охрана социально значимых объектов.
В пресс-службе Восточного военного округа также сообщили, что сейчас на месте происшествия работает комиссия Минобороны РФ, устанавливающая все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в пятницу стало известно, что ефрейтор при проведении плановых ночных стрельб открыл огонь из автомата по сослуживцам, ждавшим выхода на огневой рубеж. Погиб офицер и двое военнослужащих, еще двое военных получили ранения. Стрелок украл автомат с патронами и скрылся. Было возбуждено уголовное дело. СМИ сообщили, что в розыск был объявлен 23-летний уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов, который был зачислен в военную часть за 9 дней до происшествия.
Полиция ввела в действие план «Сирена». Жителей Белогорска призвали к осторожности. На улицах города дежурили дополнительные патрули, была усилена охрана социально значимых объектов.
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