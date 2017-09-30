Трамп принял отставку главы Минздрава США

В Белом доме сообщили, что глава Минздрава США Томас Прайс подал заявление об уходе в отставку. В отношении министра ведется расследование о расходовании средств.
Сообщение пресс-службы Белого дома: «Министр здравоохранения и социальных служб Томас Прайс представил заявление об отставке, и президент принял его отставку».
В Белом доме объявили, что пока что исполнять обязанности главы Минздрава США будет его заместитель Дон Райт.
В отношении бывшего министра здравоохранения и социальных служб США Томаса Прайса проводится внутриведомственное расследование. Выяснилось, что Прайс для осуществления министерских поездок по стране нанимал за казенный счет частные самолеты, вместо того, чтобы пользоваться более дешевыми обычными пассажирскими рейсами. После того, как разгорелся скандал, Прайс пообещал возместить бюджету расходы из личных средств, пишет ТАСС.
В Белом доме объявили, что пока что исполнять обязанности главы Минздрава США будет его заместитель Дон Райт.
В отношении бывшего министра здравоохранения и социальных служб США Томаса Прайса проводится внутриведомственное расследование. Выяснилось, что Прайс для осуществления министерских поездок по стране нанимал за казенный счет частные самолеты, вместо того, чтобы пользоваться более дешевыми обычными пассажирскими рейсами. После того, как разгорелся скандал, Прайс пообещал возместить бюджету расходы из личных средств, пишет ТАСС.
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