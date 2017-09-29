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    Жителей Петропавловска-Камчатского разбудило землетрясение

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    Жителей Петропавловска-Камчатского разбудило землетрясение

    Жителей <nobr>Петропавловска-Камчатского</nobr> разбудило землетрясение

    В акватории Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 4,3.

    Сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю: «Сейсмическое событие произошло в субботу в 7:24 по местному времени (22:24 пятницы по московскому времени). Его эпицентр находился на глубине 18 км в 133 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до трех баллов».

    На сайте сайте регионального управления МЧС сообщили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась.

    Сейчас сотрудники МЧС обследуют строения, чтобы установить, нет ли трещин или иных повреждений.

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