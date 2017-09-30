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    Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсенале под Винницей «диверсией России»

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    • Фото: Reuters © 2017, POOL New
    Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсенале под Винницей «диверсией России»

    Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсенале под Винницей «диверсией России»

    Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсенале под Винницей «диверсией России»
  • Фото: Reuters © 2017, POOL New

    • Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в качестве одной из главных версий причин взрывов на складе с боеприпасами под Винницей следователи рассматривают «вмешательство России».

    Выступая в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в причастности к пожару и взрывам на складе с боеприпасами под Винницей, а также к подрывам боеприпасов в Балаклее Харьковской области 23 марта этого года. По мнению Луценко, к взрывам на складе с боеприпасами под Винницей мог привести заложенный детонатор. Луценко также заявил, что следствие сначала рассматривало версию поджога слада с беспилотника, и что именно так начались пожары и подрывы снарядов в Балаклее в марте.

    При этом украинские эксперты считают версию участия беспилотника весьма сомнительной.

    Василий Вовк, экс-руководитель главного следственного управления СБУ: «Беспилотник не может взорвать склад боеприпасов. Не было там никакого беспилотника, просто страна не управляется сегодня, в том числе и в военной сфере».

    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, необходимо привлечь к ответственности виновных, «начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны». Турчинов выразил мнение, что произошедшее продемонстрировало «неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы». А военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсии на складе и заявил, что два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами, были обнаружены пьяными.

    смотретьНа складе под Винницей прекратились взрывы
    На складе под Винницей прекратились взрывы
    Напомним, в результате ЧП на складе под Винницей было уничтожено около трети арсенала. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего суммой 800 млн долларов.

    Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.

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