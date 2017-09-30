Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсенале под Винницей «диверсией России»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в качестве одной из главных версий причин взрывов на складе с боеприпасами под Винницей следователи рассматривают «вмешательство России».
Выступая в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в причастности к пожару и взрывам на складе с боеприпасами под Винницей, а также к подрывам боеприпасов в Балаклее Харьковской области 23 марта этого года. По мнению Луценко, к взрывам на складе с боеприпасами под Винницей мог привести заложенный детонатор. Луценко также заявил, что следствие сначала рассматривало версию поджога слада с беспилотника, и что именно так начались пожары и подрывы снарядов в Балаклее в марте.
При этом украинские эксперты считают версию участия беспилотника весьма сомнительной.
Василий Вовк, экс-руководитель главного следственного управления СБУ: «Беспилотник не может взорвать склад боеприпасов. Не было там никакого беспилотника, просто страна не управляется сегодня, в том числе и в военной сфере».
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, необходимо привлечь к ответственности виновных, «начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны». Турчинов выразил мнение, что произошедшее продемонстрировало «неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы». А военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсии на складе и заявил, что два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами, были обнаружены пьяными.
Напомним, в результате ЧП на складе под Винницей было уничтожено около трети арсенала. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего суммой 800 млн долларов.
При этом украинские эксперты считают версию участия беспилотника весьма сомнительной.
Василий Вовк, экс-руководитель главного следственного управления СБУ: «Беспилотник не может взорвать склад боеприпасов. Не было там никакого беспилотника, просто страна не управляется сегодня, в том числе и в военной сфере».
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, необходимо привлечь к ответственности виновных, «начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны». Турчинов выразил мнение, что произошедшее продемонстрировало «неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы». А военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсии на складе и заявил, что два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами, были обнаружены пьяными.
Напомним, в результате ЧП на складе под Винницей было уничтожено около трети арсенала. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего суммой 800 млн долларов.
Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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