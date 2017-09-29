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Пёс-2

    В центре Краснодара потушили масштабный пожар

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    • Фото: typical_krd / vk.com
    В центре Краснодара потушили масштабный пожар

    В центре Краснодара потушили масштабный пожар

    В центре Краснодара потушили масштабный пожар
  • Фото: typical_krd / vk.com

    • В МЧС сообщили, что крупный пожар в историческом центре Краснодара ликвидирован.

    Пожарные справились с возгоранием в историческом центре Краснодара, где горело нежилое двухэтажное деревянное здание, расположенное рядом с жилыми домами.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 19:41 по московскому времени ликвидация открытого горения. В 21:28 — ликвидация пожара».

    Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет.

    В МЧС сообщили, что к борьбе с огнем привлекались 80 человек и 25 единиц техники.

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