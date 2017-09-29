В центре Краснодара потушили масштабный пожар

В МЧС сообщили, что крупный пожар в историческом центре Краснодара ликвидирован.
Пожарные справились с возгоранием в историческом центре Краснодара, где горело нежилое двухэтажное деревянное здание, расположенное рядом с жилыми домами.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 19:41 по московскому времени ликвидация открытого горения. В 21:28 — ликвидация пожара».
Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет.
В МЧС сообщили, что к борьбе с огнем привлекались 80 человек и 25 единиц техники.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 19:41 по московскому времени ликвидация открытого горения. В 21:28 — ликвидация пожара».
Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет.
В МЧС сообщили, что к борьбе с огнем привлекались 80 человек и 25 единиц техники.
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