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    WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществ. алкоголь, допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВWADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

    WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

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    WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

    WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

      Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных в спорте веществ.

      Список на 2018 год запрещенных в спорте препаратов и методов опубликован на официальном сайте WADA. Этот список, утвержденный исполкомом WADA 24 сентября, вступит в силу с 1 января 2018 года.

      Ранее алкоголь был запрещен для употребления спортсменами в соревновательный период четырех видах спорта: автоспорт, стрельба из лука, аэронавтика, водно-моторный спорт.

      В списке запрещенных веществ на 2018 год остался мельдоний, который входит в этот перечень с 1 января 2016 года. Напомним, с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество. После публикации исследования WADA о сроках вывода этого вещества из организма большая часть российских спортсменов была оправдана.

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