WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных в спорте веществ.
Список на 2018 год запрещенных в спорте препаратов и методов опубликован на официальном сайте WADA. Этот список, утвержденный исполкомом WADA 24 сентября, вступит в силу с 1 января 2018 года.
Ранее алкоголь был запрещен для употребления спортсменами в соревновательный период четырех видах спорта: автоспорт, стрельба из лука, аэронавтика, водно-моторный спорт.
В списке запрещенных веществ на 2018 год остался мельдоний, который входит в этот перечень с 1 января 2016 года. Напомним, с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество. После публикации исследования WADA о сроках вывода этого вещества из организма большая часть российских спортсменов была оправдана.
Ранее алкоголь был запрещен для употребления спортсменами в соревновательный период четырех видах спорта: автоспорт, стрельба из лука, аэронавтика, водно-моторный спорт.
В списке запрещенных веществ на 2018 год остался мельдоний, который входит в этот перечень с 1 января 2016 года. Напомним, с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество. После публикации исследования WADA о сроках вывода этого вещества из организма большая часть российских спортсменов была оправдана.
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