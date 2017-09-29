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Пёс-2

    Российские волейболистки уступили Турции и потеряли титул чемпионок Европы

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    Российские волейболистки уступили Турции и потеряли титул чемпионок Европы

    Российские волейболистки уступили Турции и потеряли титул чемпионок Европы

    Женская сборная России по волейболу не смогла справиться с командой Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.

    Встреча, проходившая в Баку, закончилась со счетом 3:0 (27:25, 25:18, 25:20) в пользу турецких спортсменок.

    Таким образом, сборная России не смогла защитить титул сильнейшей команды континента.

    В полуфинале Турции предстоит играть с командой Сербии. Во втором полуфинале сойдутся Нидерланды и Азербайджан.

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