Российские волейболистки уступили Турции и потеряли титул чемпионок Европы

Женская сборная России по волейболу не смогла справиться с командой Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.

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Турция

Встреча, проходившая в Баку, закончилась со счетом 3:0 (27:25, 25:18, 25:20) в пользу турецких спортсменок.



Таким образом, сборная России не смогла защитить титул сильнейшей команды континента.



В полуфинале Турции предстоит играть с командой Сербии. Во втором полуфинале сойдутся Нидерланды и Азербайджан.