Основатель туристического «Оскара» назвал петербуржцев счастливчиками

Сегодня Северной столице сделали профессиональный комплимент.

Основатель престижной международной награды в области туризма World Travel Awards позавидовал петербуржцам. Грекхем Кук назвал жителей города на Неве счастливчиками.



Грекхем Кук приехал в Петербург для вручения премии World Travel Awards. Торжественная церемония пройдет 30 сентября в Этнографическом музее. Получение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма.



Победители этого года еще не известны, но среди номинантов уже объявлены такие города, как Амстердам, Барселона, Лондон, Париж, Рим. Петербург номинирован трижды. В этом году Северной столице могут достаться награды как лучшему городу Европы для непродолжительных поездок, лучшему европейскому городскому направлению и лучшему в Европе круизному направлению.



Конкуренты у Петербурга сильные. Это Афины, Канны, Копенгаген и Осло. Председатель комитета по туризму Андрей Мушкарёв объявил, что в 2019 году на берегах Невы впервые в России пройдет ассамблея Всемирной туристической организации. Представители 156 стран уже подтвердили свое участие в ней.



Грекхем Кук, президент и основатель World Travel Awards: «Петербург является быстро развивающимся направлением и, на мой взгляд, он выгодно отличается от всех остальных. Здесь воедино слились история, культура. И это не только мое мнение. Это мнение многих людей, которых я встречал по всему миру. Жители этого города сильно отличаются от всех остальных. Они очень культурные, интеллигентные, образованные люди, которые ведут очень динамичный образ жизни».