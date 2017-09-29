Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    Основатель туристического «Оскара» назвал петербуржцев счастливчиками. Санкт-Петербург, награды и премии, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОснователь туристического «Оскара» назвал петербуржцев счастливчиками

    Основатель туристического «Оскара» назвал петербуржцев счастливчиками

    комментировать
    Основатель туристического «Оскара» назвал петербуржцев счастливчиками

    Основатель туристического «Оскара» назвал петербуржцев счастливчиками

    Основатель туристического «Оскара» назвал петербуржцев счастливчиками

      Сегодня Северной столице сделали профессиональный комплимент.

      Основатель престижной международной награды в области туризма World Travel Awards позавидовал петербуржцам. Грекхем Кук назвал жителей города на Неве счастливчиками.

      Грекхем Кук приехал в Петербург для вручения премии World Travel Awards. Торжественная церемония пройдет 30 сентября в Этнографическом музее. Получение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма.

      Победители этого года еще не известны, но среди номинантов уже объявлены такие города, как Амстердам, Барселона, Лондон, Париж, Рим. Петербург номинирован трижды. В этом году Северной столице могут достаться награды как лучшему городу Европы для непродолжительных поездок, лучшему европейскому городскому направлению и лучшему в Европе круизному направлению.

      Конкуренты у Петербурга сильные. Это Афины, Канны, Копенгаген и Осло. Председатель комитета по туризму Андрей Мушкарёв объявил, что в 2019 году на берегах Невы впервые в России пройдет ассамблея Всемирной туристической организации. Представители 156 стран уже подтвердили свое участие в ней.

      Грекхем Кук, президент и основатель World Travel Awards: «Петербург является быстро развивающимся направлением и, на мой взгляд, он выгодно отличается от всех остальных. Здесь воедино слились история, культура. И это не только мое мнение. Это мнение многих людей, которых я встречал по всему миру. Жители этого города сильно отличаются от всех остальных. Они очень культурные, интеллигентные, образованные люди, которые ведут очень динамичный образ жизни».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru