Скончавшаяся в Швейцарии советская фигуристка Белоусова болела раком

У прославленной советской фигуристки Людмилы Белоусовой ранее было выявлено онкологическое заболевание.
У двукратной олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой полтора года назад диагностировали онкологическое заболевание, сообщил Р-Спорт бронзовый призер Игр-1984 в парном катании Олег Макаров.
Олег Макаров: «У нее был рак, что случилось года полтора назад. И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели… Но о причинах я не могу говорить, потому что мне только сообщили утром (по американскому времени)».
Фигуристка Людмила Белоусова скончалась сегодня в Швейцарии на 82-м году жизни. Олимпийский комитет России в своем микроблоге в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью легендарной спортсменки, выступавшей в паре с Олегом Протопоповым.
Людмила Белоусова — многократная победительница чемпионатов мира и Европы. Также на ее счету золотые медали Олимпийских игр в Инсбруке (1964 год) и Гренобле (1968 год). Выступала в паре с Олегом Протопоповым.
Отметим, что в 1979 году Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. В 1995 получили швейцарское гражданство. В последнее время Белоусова и Протопопов жили и работали в Швейцарии и США.
Олег Макаров: «У нее был рак, что случилось года полтора назад. И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели… Но о причинах я не могу говорить, потому что мне только сообщили утром (по американскому времени)».
Фигуристка Людмила Белоусова скончалась сегодня в Швейцарии на 82-м году жизни. Олимпийский комитет России в своем микроблоге в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью легендарной спортсменки, выступавшей в паре с Олегом Протопоповым.
Людмила Белоусова — многократная победительница чемпионатов мира и Европы. Также на ее счету золотые медали Олимпийских игр в Инсбруке (1964 год) и Гренобле (1968 год). Выступала в паре с Олегом Протопоповым.
Отметим, что в 1979 году Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. В 1995 получили швейцарское гражданство. В последнее время Белоусова и Протопопов жили и работали в Швейцарии и США.
Комментарии